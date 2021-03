Adiós al uribismo extremo

Marzo 28, 2021 - 06:25 a. m. 2021-03-28 Por: Patricia Lara

La extrema derecha uribista como opción política está llegando a su fin; y el panorama político del país está cambiando. Esas son las principales conclusiones de la última encuesta que hizo el Centro Nacional de Consultoría con la auditoría de Yanhaas.



Según las cifras, si las elecciones hubieran sido a mediados de marzo, y a ellas se hubiera presentado la montonera de candidatos señalados, los resultados habrían sido los siguientes: Gustavo Petro habría ganado con el 23 % de los votos, seguido por Sergio Fajardo con el 12 %. Los demás habrían tenido estos resultados: Marta Lucía Ramírez 9 %, Alejandro Char 6 %, Juan Manuel Galán 6 %, Federico Gutiérrez 5 %, Rodolfo Hernández 4 %, Dilian Francisca Toro 4 %, Germán Vargas Lleras 3 %, Alejandro Gaviria 2 %, Tomás Uribe 2 %, Jorge Enrique Robledo 2 %, Juan Carlos Pinzón 2 %, Simón Gaviria 1 %, Paloma Valencia 1 %, voto en blanco 3 %, no sabe y no responde 3 % y ninguno 12 %.



Esas cifras muestran, por una parte, que Petro va a la vanguardia, pero que es casi imposible que gane en primera vuelta, como él dice. Y, por otra parte, que los dos candidatos uribistas de pura cepa apenas reúnen 3 puntos: Tomás Uribe 2% y Paloma Valencia 1%. De modo que la opción de que uno de los candidatos más fuertes sea el que diga Uribe, parece desvanecida.



Sin embargo el expresidente, que nunca se curará del virus de la política, buscará hacer alianzas: primero con el grupo de exalcaldes que suman 15 puntos. Pero ellos ya han dicho que quieren mostrarse lejos de Uribe.

Además, si Uribe consigue consolidar una alianza ahí, quienes mandarían la parada serían los que reúnen 15%, entre los cuales puntea el barranquillero Alex Char. La otra posibilidad es que Uribe busque hacer alianza con los conservadores, que suman 11 puntos: 9 Marta Lucía Ramírez y 2 Juan Carlos Pinzón, quien por más que esté distanciado del expresidente Juan Manuel Santos, fue uno de sus principales alfiles. En ese caso, la voz cantante la tendría Marta Lucía. Además, los conservadores han dicho que su partido no puede desaparecer y que quieren ir a estas elecciones con candidato propio.



Así las cosas, en la primera vuelta se presentarían Petro, quien obtendría sus 23 puntos que bien podrían subir a 30 o 35. Fajardo, quien podría tener de 22 a 28. Char o Federico Gutiérrez que podrían reunir entre un 15 y un 18. Y Martha Lucía que podría sumar otro tanto. En ese caso, Fajardo sería el presidente elegido pues, según la encuesta, es el único que le ganaría a Petro en segunda vuelta, con un 46% contra un 36%.

Ese es un escenario probable. Pero para que se dé, se requiere que Fajardo consolide su liderazgo, que asuma posiciones claras y, por supuesto, que gane la consulta interna de la Coalición de la Esperanza, a la que se presentarán también candidatos que pueden crecer mucho, como Juan Manuel Galán, que ya tiene 6 puntos, y Ángela María Robledo.



De manera que el futuro no está claro aún. Lo que sí parece es que si no gana Petro, como va a ocurrir, porque él es una especie de Álvaro Gómez de la izquierda que despierta pánico en la mayoría de los colombianos, ganará el que se le oponga en la segunda vuelta, que será un candidato de centro, de centro izquierda o de centro derecha, pero no un derechista extremo, porque el panorama político cambió, y todo indica que el uribismo puro y duro, enhorabuena, está llegando a su fin.

