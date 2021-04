Un año, dos pascuas

Abril 04, 2021 - 11:45 p. m. 2021-04-04 Por: Paola Guevara

A un año de la pandemia, no es que el mundo vaya a ser distinto. Es que ya lo es. Quedó demostrado que podía ser distinto y que, entre todo lo aterrador que trae el cambio de era, también surgen adaptaciones que no veíamos posibles pero hoy nos resultan obvias y prácticas. Sí, estamos peor, pero también mejor en otros sentidos.



Los estudios revelan que ni en la Gran Depresión, ni tras el 9/11 ni en la crisis económica de 1982 fue tan extrema la estampida fuera de las oficinas, vacías por estos días en que empleados y empleadores han descubierto un mutuo beneficio: bajar los costos fijos, por parte de los segundos, y tener más tiempo con la familia por parte de unos y otros, o más flexibilidad de localización mientras se lleva a cabo el trabajo, incluso con más eficiencia que antes. Lo que varía no es el concepto de trabajo sino la falacia del control.



Ya se ajustan los detalles del sistema de hologramas que nos permitirán asistir a reuniones, charlas, entrevistas y citas de negocio desde la comodidad de la sala, con potentes traductores de idiomas que básicamente garantizan un mundo políglota al instante, así que resulta poco viable detenerse en nostalgias.



Porque el mundo como lo conocíamos acabó, y ha nacido otro que no dejará casi ningún terreno de la experiencia humana sin tocar.



La escuela es uno de esos escenarios donde se demostró, de forma radical, el cambio de paradigmas. Veníamos de estructuras del Siglo XIX, con métodos del Siglo XX para alumnos del Siglo XXI, así que habrá que repensarlo todo, desde el rol de la familia hasta la equidad en el acceso a la tecnología.



A un año de la pandemia, la vida es lo que siempre ha sido: mejor y peor. Pero nunca igual. En la lista de lo bueno rescato la cercanía mayor entre los que están lejos, la creatividad de quienes no tuvieron más opción que innovar, el traslado del heroísmo de la cancha de Messi a la cancha de los científicos y médicos, y el reconocimiento del espacio central que ocupan los adultos mayores en nuestra sociedad.



Si Pascua significa “paso”, sí que lo hemos vivido por partida doble en el último año, el primero de esta nueva forma de vida que llegó para quedarse. Y sin embargo, lo esencial permanece: la amistad, el compañerismo, lo filial, mutan si acaso de escenarios y rituales pero no de esencia. El amor seguirá siendo el amor, que se regenera en cada era, sin que pandemia alguna haya podido vencerlo.



Sigue en Twitter @PGPaolaGuevara