+ Poesía - Pandemia

Marzo 21, 2021 - 11:45 p. m. 2021-03-21 Por: Paola Guevara

Por el Día Mundial de la Poesía, que

fue ayer, decir con Robert Pinsky:

Cuando no tengo recursos

la fortuna es mi recurso.

Cuando no tenga nada,

la muerte será mi fortuna.



O decir con Ana Blandiana:

Algunos te ven solo a ti,

Otros me ven solo a mí,

Nos superponemos

tan perfectamente

que nadie puede vernos

al mismo tiempo

Y nadie se atreve a vivir en el filo

Desde donde se nos ve a ambos.



O decir con Abraham Gragera:

Como el mirlo, con su pico de oro

cargado de lombrices,

es la felicidad,

y la felicidad, más que mi fuerte,

es este estarse así, desprotegido.



O decir, con Álvaro de Campos:

Hice ruido en la caída

como un jarrón al romperse.

Los dioses presentes, asomados

a la barandilla de la escalera,

contemplan los trozos

que la criada hizo de mí.

No se enfadan con ella.

Son tolerantes con ella.

¿Qué era yo, un jarrón vacío?



O decir, con Raquel Lanseros:

Puede que sea el olvido,

mientras sus ojos turbios

regresan del pasado,

el lugar donde vive la memoria.



O decir con Andrea Cote:

Quiero saber qué es la piedra

que tanto me conmueve.

Qué es en verdad

la ruina que nombro.

También escribir es derrumbarse.



O decir con María Mercedes

Carranza:

Queda la palabra Yo. Para esta,

por triste, por su atroz soledad,

decreto la peor de las penas:

vivirá conmigo hasta

el final.



Decir, en fin, con Tania Ganitsky:

Yo sé que tu vives

bajo el ángulo de mi existencia,

entregado a mi vacío

con el afán de ocultármelo.

De que no veas que no soy,

que no seré,

que no puedo querer ser nada.

Conque creo

que llevo dentro de mí

todos los sueños del mundo.



Feliz semana de poesía para todos.



Sigue en Twitter @PGPaolaGuevara