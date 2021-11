Montañeros

Octubre 31, 2021 - 11:45 p. m.

2021-10-31

Por:

Paola Guevara

Entre las muchas charlas de la Feria Internacional del Libro de Cali hubo una, la menos esperada, que movió fibras de emoción, reflexión, llanto y podía decirse que de ‘comunión’.



Lo sorprendente es que no se trataba de un novelista famoso, ni de una celebridad o líder de masas, y tampoco de uno de los políticos que por estos días se presentan en formato libro como una extensión de sus campañas.



Se trataba de un poeta joven. De un ensayista, género para grandes minorías y generalmente asociado a las ventas marginales e híper académicas en un país como Colombia. Santiago Espinosa, se llama, bogotano, nacido en 1985 y dedicado a la enseñanza. Alto, blanquito, delgadito, con cara de buen maestro, esposo y padre primerizo.



Hijo de un geólogo. Cuando en el colegio le preguntaban a qué se dedica tu padre, decía con orgullo: “Es el que hace que los terremotos ocurran”.

Porque al ver que lo llamaban de las noticias para que explicara los fenómenos geológicos recientes, Santiago sospechaba que su padre era el causante de tales prodigios.



Pues bien. Santiago escribió un ensayo titulado El Resplandor y la Sombra, Una Poética de las Montañas, un recorrido por las cadenas montañosas de Colombia, Perú, Chile, Uruguay, México, entre otras del continente, y mientras habla de montañas nos va develando la forma en que la geografía marcó a los poetas y escritores surgidos de estos países.



Resulta, según las conexiones lúcidas que establece Santiago, que la geografía va modelando la sensibilidad: no es lo mismo ser un poeta frente al mar, que no es nunca el mismo; frente a la arena del desierto que se mueve constantemente, o frente a las altas cumbres donde el viento desvanece el guión de las nubes segundo a segundo. Escribir, en América Latina, es sobre todo escribir frente a una montaña.



Un hombre dentro del público preguntó por qué, siendo tan bello lo que nos contaba el poeta, en Colombia la palabra ‘montañero’ se usa de forma despectiva. Una mujer pidió la palabra y preguntó por qué la insistencia en que “Valle es Valle y lo demás es loma”, como si nos avergonzáramos de nuestros Farallones, como si negáramos las alturas (cuyos nombres no conocemos) que también nos constituyen.



El problema es que si no reconocemos las montañas que somos, no debe sorprendernos que esas montañas hayan sido y sean objeto de la depredación, de la minería ilegal, de los asesinatos, de las desapariciones, de las masacres, de los secuestros, de todos los desplazamientos y usurpaciones.



Que no volvamos a usar la hermosa palabra ‘montañero’ a manera de insulto. Y recordemos que Valle es Valle, y además es loma.



