El sentido del 2020

Diciembre 13, 2020 - 11:45 p. m. 2020-12-13 Por: Paola Guevara

La biografía de Jeff Bezos, fundador de Amazon, revela la gran influencia de su abuelo materno, quien le hablaba de la conquista del espacio, de la bomba de hidrógeno, y sembró en este hijo de dos adolescentes desorientados el placer por la ciencia y la tecnología.



Reparaba todo aparato sin ayuda, el abuelo, y fabricaba incluso sus propias agujas para vacunar reses, de tal suerte que sembró en Bezos la conciencia de que sus manos eran competentes, capaces de construir y resolver.



Me recordó la historia de Saramago, primer premio Nobel portugués, cuyo abuelo no sabía leer ni escribir. Cuidaba cerdas, que luego vendía en el mercado local. Algunas noches el abuelo y la abuela compartían lecho y cobijas con las cerdas, porque dejarlas morir de frío equivalía a perder el patrimonio familiar. Pasar hambre.



Fue este abuelo analfabeta quien le narró a Saramago las primeras historias, le habló de mundos fantásticos mientras le enseñaba los secretos de la tierra y los sembradíos. Dos generaciones después, un premio Nobel.



Tal como hicieron los abuelos del escritor mexicano Elmer Mendoza, gran exponente de la novela negra latinoamericana, quien me contó en una entrevista cómo su madre tuvo que dejarlo a cargo de los abuelos, quienes no le enseñaron a leer pero sí la paciencia de la siembra, la gratitud por la cosecha recogida, la importancia de la tierra “y todo sobre ser honrado”. La madre tuvo casi que raptar a Mendoza para llevarlo a una escuela donde, a los 9 años, el niño aprendió a leer y escribir. Hoy, un escritor monumental.



En la reciente biografía de Barack Obama encuentro también la influencia de los abuelos. Sin intereses en la política, se mantenían siempre al tanto de las noticias. “Forma parte de ser un ciudadano bien informado”, le decía su abuela ‘Toot’, lectora del diario Honolulu Advertiser.



En la apacible Hawái desconfiaban de doctrinas, radicalismos y absolutos políticos. Y pese a las estrecheces económicas enviaron a Obama a la mejor escuela privada de la isla.



Este mundo moderno, de sentidos adormecidos y satisfacciones inmediatas, nos ha hecho perder de vista que la historia se construye a largo plazo. Que lo que no tiene sentido hoy, podría cobrarlo al cabo de varias generaciones. Sería útil, al final de un año como este, ampliar el espectro y ver más allá de las cifras y estadísticas diarias.



Comprender que las decisiones de hoy configurarán el planeta dentro de dos generaciones, o cien. Que lo vivido en 2020 tiene sentido, en el gran mapa de la historia, y del futuro.



