El nosotros

Enero 24, 2021 - 11:45 p. m. 2021-01-24 Por: Paola Guevara

Por estos días estudio las palabras japonesas y su significado, y es así como me topé con el ‘kojinshugi’, que traduciría algo así como “el yo que crece entre nosotros”.



Un concepto muy elevado: el nosotros no como combo, parche, manada y familia. Y el yo como parte de un equilibrio mucho más grande y sutil que colinda con el planeta entero, con la naturaleza misma, con la sociedad en sentido amplio.



Por eso hacer la fila, ceder la silla, respetar el turno, preservar lo público, no botar el papel a la calle y recoger la basura del estadio al terminar el partido de fútbol, es para los japoneses tan natural como respirar.



Para el caso colombiano, y lo demuestran las cifras de desorden ciudadano, la desobediencia ante las advertencias por Covid es parte de nuestra idea del yo como algo que se realiza en el encuentro con el otro, en lugar de en el cuidado del otro.



Y no nos limitemos a señalar a quienes, por fuerza mayor, necesitan salir a rebuscar el sustento, sino sobre todo a esos que simplemente minimizan el riesgo con un criterio de clase social y no de categoría humana.



Esa incapacidad para portar el tapabocas en el lugar correcto del rostro; esa insistencia en menospreciar la evidencia científica, esa necesidad apremiante de armar mesas de 30 familiares de todas las edades, de organizar fiestas de 400, 300 o 90 personas, de reunirse en Navidad y Año Nuevo con los parientes más vulnerables sin que medie precaución alguna, lo que indica es que creemos muy poco en el “nosotros” y demasiado en la satisfacción del yo.



Alguien podría decir que los latinos somos pasionales, afectuosos, familiares, pródigos en abrazos, tacto y cercanía. Por eso este virus ha puesto a prueba no solo nuestra biología sino nuestra idea de lo social.



Entre el orden y la parranda, nos quedamos con la segunda. Entre la responsabiliad y el goce, nos fascina validarnos en lo segundo. Entre estar seguros y ser el alma de la fiesta, “el muerto al hoyo y el vivo al baile” es lema nacional hace mucho.



Explica la novelista e investigadora Laura Iamai, doctorada de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio, que “el individualismo es un concepto que se concilia perfectamente con el de comunidad. Para pensar en uno mismo, en el propio bienestar, es necesario ser cauto, cuidar bien de toda la casa, no solo de una habitación”.



La vacuna llegará, pero tardará. Mientras tanto, una buena dosis de “nosotros vivos” “nosotros seguros”, “nosotros sanos”, “nosotros responsables”, “nosotros quietos, sin ser factor de riesgo para los demás”, será mejor medicina que el Yo.



