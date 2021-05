Cali se levanta

Mayo 30, 2021 - 11:45 p. m.

2021-05-30

Por:

Paola Guevara

Cali fue dejada sola, abandonada a su suerte, ¿a quién le importamos como ciudad? Qué reacciones gubernamentales tan tardías, como si no fuera con ellos; qué manera tan pusilánime de perder tiempo y terreno, como si nadie quisiera el costo político de gobernar.



Duele en el alma que esta coyuntura nos encontrara en manos de liderazgos tan endebles, unos por carácter y otros porque venían de dilapidar, a conciencia y sin ayudas externas, su propio capital político y su credibilidad, que justamente sirve para plantarse con autoridad ante escenarios complejos como estos.



Tomamos nota. Cali fue tratada, Cali entera, como la Cenicienta con quien se baila a media noche. La tercera ciudad más importante del país, pese a su incontrovertible importancia y ubicación estratégica, fue la bomba de tiempo que se pasa de mano en mano, para que le estalle a otro, a otros, y así salvar responsabilidad.



Cali ha sido la urgencia que es mejor delegar a otros, la alarma molesta que se apaga para seguir durmiendo, la cita secundaria a la que hay que acudir a regañadientes; el incendio que, en medio de la negación, esperaban que se aplacara por sí solo.



Esta Cali que ha sido el laboratorio del caos, el campo de pruebas que luego se traslada a otras ciudades, debe ser ahora objeto de estudio minucioso, para que quienes nos han medido el aceite como ciudad desde diversos sectores e intereses no vuelvan a ponerla en jaque. Para desgracia de todo un país.



Nos han fallado a todos, desde sus escritorios palaciegos. A los jóvenes y sus justas reclamaciones por un futuro. A los empresarios y comerciantes, a los emprendedores independientes, a empleados y desempleados, todos asfixiados tras un año de pandemia. Para qué continuar la lista.



Si algo hemos aprendido es que la tremenda brecha social en lugar de causar vergüenza e intranquilidad se había vuelto paisaje. Hoy valoramos cosas tan sencillas como ver niños en las calles de Cali, tener una naranja en la mano, existir en una ciudad viable, poder seguir llamándola hogar. Pero debe ser viable, y hogar, no para unos cuántos sino para todos. Construir una ciudad justa e incluyente debe ser la tarea prioritaria.



Cali se levantará, no gracias a los políticos sino a pesar de ellos; no gracias a quienes la incendiaron y saquearon, sino a pesar de ellos; no gracias a quienes sienten justificado el uso de la violencia por propia mano, sino contra ellos; porque la ciudad pese a todo tiene un tejido ciudadano vivo, pensante, democrático, sintiente. Cali no estará sola, incluso si la dejan sola. Cali sí tiene quien la quiera. Y sea digno de ella.

