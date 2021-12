Diciembre 19, 2021 - 06:25 a. m.

Por:

Paola Gómez

Yo le pido a Dios, estas navidades

Mil felicidades a mis familiares



1. Salud. Que no haya más muertes por Covid-19, ni UCI’s colapsadas. Que aparezcan más tratamientos, que la gente se vacune, que celebren con cuidado. Que cuiden a los mayores. Que la ómicron no nos contagie.

Que al personal de salud se le reconozca. Que termine esta pandemia, que se nos llevó a tanta gente querida.



2. Amor. Parece una obviedad, pero justo en esta época donde corremos tanto, tras reuniones y regalos, olvidamos que la verdadera esencia de la Navidad está en la familia, en poder compartir un plato de comida con quienes amamos, en darle una bendición a la hija, al hijo; en decirles con hechos ¡gracias! a quienes nos trajeron a este mundo y a quienes nos han dado la mano. Recuerda que el amor es generoso. Y hay muchas personas necesitadas.



3. Serenidad. Para llevar la vida en las buenas y en las duras. Para hallar las soluciones. Para exponer las ideas sin agredir. Para respetar al que piensa distinto, al que es distinto. Para acabar con las divisiones. Para entender que compartimos el mismo espacio blancos, negros, de derecha o de izquierda. Para deconstruir los guettos y construir un verdadero hogar común.



...Y le ruego a Dios, por la humanidad,

Gloria en las alturas y en la tierra paz...



4. Solidaridad. Esa que parece haberse embolatado en el camino. Quizás en la turbulencia de días grises empezamos a ocuparnos solo de nuestro pequeño mundo y olvidamos que es la suma de esfuerzos la que hace sociedades más viables. Así no estaríamos pensando en tener que armar maletas y salir corriendo cuando algo perturbe la perfección que creemos amenazada. No es tan difícil ver más allá de nuestras narices.



...Los niños que esperen a los reyes magos

Que ellos siempre vienen,

con muchos regalos...



5. Compromiso. Con la vida, con las pequeñas y grandes cosas. Con este terruño que nos tocó y que en ocasiones parece tan extraño y apoderado por un caos que creamos todos, aunque nos empeñemos en culpar al otro. Compromiso con esta Cali bella que nos necesita, más que en nuestras quejas en redes sociales, en nuestras acciones.



6. Ética. Porque la honra no se negocia. Porque ir por la vida con la frente en alto no tiene precio. Porque no podemos exigir lo que no damos.

Porque a pesar de ser tan necesaria está tan depreciada. Ética para quienes manejan lo público, para acabar con el ‘ cvy’ (cómo voy yo ahí), el clientelismo, la corrupción. Ética para que la platica que es de todos nos beneficie a todos.



7. Liderazgo. Del que inspira, que empuja, que transforma, que comprende que se debe no solo a los que le aplauden. Del que no busca su propio lucro sino el bien común, del que no se arropa con la arrogancia y la terquedad. Del que entiende, tanto en lo privado como en lo publico, que sin unión no hay forma de salir adelante.



8. Oportunidades. Para tantas y tantos que necesitan estudiar, para el que busca un empleo y solo encuentra la informalidad o el semáforo, para quien en el desespero se deja seducir por la delincuencia. Para los que con la protesta legítima alzaron su voz este año y estremecieron los cimientos de un país que los tuvo que escuchar.



9. Participación. El 2022 será un año electoral y necesitamos vencer el histórico abstencionismo, que ronda el 60%. Hay que salir a votar, a elegir un Presidente que nos saque de esta terrible polarización y congresistas que no se ausenten cuando les piden votar para recortar sus vacaciones.



...Y en el año nuevo, tan espiritual

Todos rogaremos por eterna paz...



10. Alegría. Porque la vida es un ratico, por que de nada sirve la amargura, porque la alegría alimenta el alma y recarga la energía. Y porque Navidad es, sobre todo, alegría.



¡Ay que bella es la Navidad

Ay cantando aguinaldo

y bailando na' más!



