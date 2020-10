Y pa’ cuándo la seguridad

Octubre 07, 2020 - 11:45 p. m. 2020-10-07 Por: Paola Gómez

Un muerto y un herido deja balacera en un motel al norte de Cali. Esto es lo que se sabe del asesinato de dos hermanas en el Diamante. Aumenta el robo de autopartes en la ciudad. Así operan los rompevidrios, tenga cuidado con su vehículo. Asonada contra la Policía que buscaba ladrones en el oriente. Hurtan mediante taquillazo sede bancaria del norte de Cali. Guerra por el microtráfico, una de las razones del aumento de homicidios en Cali. En video quedó grabado el robo a dos mujeres en el barrio El Ingenio…



No son fake news. Son noticias reales, todas por desgracia ocurridas en Cali, la ciudad que del viernes 2 al domingo 4 de octubre registró 12 homicidios y que entre el 1 de enero y el cuatro de octubre de 2020 sumó 811, frente a 851 del 2019. Sí, claro, por fortuna son menos, pero ¿habrá que echar voladores al aire cuando tenemos 800 personas asesinadas en 9 meses? No lo creo.



El Informe de Seguridad y Convivencia de la Secretaria de Seguridad y Justicia, a fecha de 5 de octubre, señala también que los barrios con mayor número de homicidios son Comuneros, con 21 casos, y Potrero Grande con 20; seguidos por el sector de Promociones Populares en la Comuna 14, El Retiro, Manuela Beltrán y El Vergel. La misma tragedia con rostros distintos, año tras año. Pareciera que tuviésemos que resignarnos a registrar más y más asesinatos, en sectores sobrediagnosticados y que sus habitantes sigan enterrando a sus muertos y supongan que es una suerte divina si los suyos sobreviven (el informe olvidó diferenciar los feminicidios en Cali y esa cifra ya ronda los 20 este año).



En esta misma ciudad se registraron entre el 1 de enero y el 9 de septiembre 14.330 denuncias por hurto, siendo el delito más frecuente el atraco, con 6174; el robo por factor oportunidad (que es algo así como lo robaron por dar papaya) con 2855; el halado con 1690, y la lista sigue… Tengamos en cuenta que el subregistro es enorme, porque hay quienes no denuncian por pereza, porque no creen en la Justicia o por miedo. Las comunas más afectadas por hurtos son la 2 (norte y oeste), 3 (centro) y las 17 y 19 del sur.



Ahí están los datos. No creo que haya una necesidad más urgente en Cali que la seguridad. Por eso ahora, cuando la discusión está centrada en el empréstito que le aprobarán por mayoría en el Concejo al Alcalde, por $650.000 millones, me sorprende que de ese montón de plata no haya para un gran proyecto de seguridad. Ah, sí claro, dirán que la inversión trae consigo empleo y el empleo genera menos violencia y otros sofismas, pero ni porque algunos concejales lo hayan mencionado se ha hablado de destinar recursos a disminuir la violencia, preservar la vida, para que no haya más masacres como la de Llano Verde, para que la gente salga y regrese a su casa tranquila. Algunos esfuerzo por intervenir barrios, algunas cámaras o el Índice Delictivo, pero no más. Por eso, con cifras y hechos dicientes, yo más bien me pregunto ¿Y pa’ cuando la seguridad?



