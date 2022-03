Votos de miedo o resentimiento

Marzo 13, 2022 - 06:35 a. m.

2022-03-13

Por:

Paola Gómez

Sí, puede que parte del resultado de las elecciones legislativas de hoy sea más o menos predecible, en razón a que responden más al trabajo de las empresas electorales que al voto independiente. Pero las de hoy tendrán una connotación distinta, porque ocurren tras una larga pandemia que sacudió a la humanidad y a un fuerte sismo nacional, al que conocemos como estallido social.



Desde hace un buen tiempo, pero ahora con mayor volumen, el país gravita entre dos fuerzas ideológicas situadas en los extremos, donde la masa centro intenta hacer algo de ruido y quizás pudiera ser importante y representativa pero sigue sin entenderlo. Y ello se traduce en que gran parte del electorado este año vaya a las urnas a votar con miedo o resentimiento.



Ese sentimiento de división al que llamamos polarización se refleja a diario en las opiniones de la gente del común y de la no tan común. Para algunos votantes hoy “hay que salir a votar para que dentro de 4 años podamos votar”, como reza un popular mensaje viral de las últimas semanas y que refleja en parte ese país preso del miedo, que teme que el Congreso se llene de senadores de izquierda (claro, recordemos que allí hay unos camaleones reconocidos, sacando provecho de popularidades ajenas) y que el 7 de agosto llegue a la Casa de Nariño el hombre del Pacto Histórico, con lo que este país “se convertirá en Venezuela, les expropiarán las empresas y las propiedades, no habrá leche ni carne en el supermercado, y mucho menos trabajo, así que el que pueda, que arme maletas y salga huyendo de lo que será una dictadura”. Ya, incluso, muchos vienen adelantando su Plan B, creando empresas en el extranjero, los que tienen cómo hacerlo, para irse a Miami, el paraíso caleño, o a otras ciudades de EE.UU., Sur y Centro América o el resto del mundo. Nadie quiere perder lo que le ha costado construir. ¡Ni más faltaba!



Al otro extremo está una masa votante que hizo eslogan con las palabras resentido y resentimiento, tras haber sido señalada de serlo por sus opositores de pensamiento y con ello se han dado grandes debates recientes en redes sociales, tribuna donde se democratiza parte de la opinión pública. Pero más allá de esa tendencia, sí existe un enorme y subestimado país, hoy movilizado por jóvenes y líderes populares, que decidió capitalizar el resentimiento y causar una revolución. Ese resentimiento viene de largos años de impotencia al no lograr lo que se sueña, de ver la distribución inequitativa, en extremo, de la riqueza, de no acceder a oportunidades valiosas y de seguir en los cinturones de pobreza. No olvidemos que Cali fue la capital del estallido social del 28 de abril de 2021 y que el lema Resistencia se popularizó como sello distintivo caleño.



No estoy aquí para decir que unos son buenos y los otros, malos. Intento reflexionar sobre un fenómeno social, más allá de las cifras de votantes, abstencionismo y curules que se mencionen este día. Si al menos una vez nos pusiéramos en los zapatos del otro y depusiéramos las ofensas... si al menos escucháramos de dónde viene tanto miedo y de dónde tanto resentimiento. Si dejáramos nuestra enorme soberbia, derecha o izquierda, para dictaminar una verdad absoluta, que nos hace más radicales que a quienes tanto criticamos...



En un deseo eterno de esperanza por un país posible, quiero creer que en algún momento habrá alguien o ‘álguienes’ capaces de encontrar un rumbo para hacernos viables, porque hoy no lo somos. Difícil imaginarlo cuando hay una guerra al otro lado del mundo, retumbándonos en el alma y doliéndonos en la piel. O quizás tragedias como esa nos ayuden a ver que de nada sirve imponer los egos y seguir alimentando tanto miedo y tanto resentimiento.

