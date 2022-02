Que nos sacuda el huracán Aída (Merlano)

Febrero 13, 2022 - 06:35 a. m.

2022-02-13

Por:

Paola Gómez

Aída Merlano no es inocente. Está condenada por fraude electoral y concierto para delinquir. Su caso evidencia cómo funciona la compra de votos y desnuda el entramado de la política corrupta, que se gasta miles de millones de pesos para asegurar un asiento en el Congreso, que es en últimas donde se toman las decisiones de este país, así la mayoría les pare cinco de bolas a las elecciones legislativas, que serán en un mes.



También es una prófuga de la Justicia, tras haber protagonizado una huida cinematográfica, por la ventana de un consultorio odontológico (cómo le parece a usted, cositas que pasan en este país). La señora Merlano se voló y ahora está en Venezuela, país que la protege estratégicamente para fastidiar a Colombia, por lo que será bien difícil que vuelva a que la juzguen. Además, ha dicho que su vida corre peligro, que fue violada y secuestrada por sus cómplices de fuga, quienes la traicionaron en ‘la vuelta’ y en lugar de ayudarla, la querían matar.



Dicho esto, que nos quede bien claro que Aída Merlano no es la única culpable. Ahora, la protagonista de esta tremenda novela está haciendo denuncias de clanes políticos que, según ella, la apoyaron, como el exalcalde de Barranquilla y hoy precandidato a la Presidencia por la coalición Equipo por Colombia, Alejandro Char, de quien dijo le aportó $500 millones a su campaña y con quien sostuvo una relación sentimental. Esto, antecedido por su otra relación con Julio Gerlein,

quien la conoció siendo adolescente, la apadrinó y de quien Aída publicó un audio en el que Gerlein le decía que aportó la friolera de $12.000 millones a su campaña.



El huracán Aída, nacido en las aguas turbulentas del Caribe, amenaza con seguir causando estragos a punta de revelaciones, muy convenientes o inconvenientes en plena época electoral. Es probable que al final su fuerza se debilite y termine convertida en una tormenta tropical, al no encontrar las pruebas que confirmen sus acusaciones.

Nada raro para una democracia acostumbrada a quedarse en la superficie, el morbo, las fotos y mensajes de un romance clandestino, más que en confirmar el origen de los dineros que entraron a su campaña y que se feriaban en su famosa Casablanca.



No nos engañemos, Aída no actuó sola y eso debería ser lo que nos preocupe, más que dedicarnos a los chistes ‘ingeniosísimos’ y comentarios burlescos, que, como es costumbre en un país machista, terminan condenando a la mujer que se mete con un hombre casado y poderoso, y eximiendo de culpas al pobre angelito indefenso que se dejó embaucar. No he escuchado al primer hombre en campaña que condene públicamente lo hecho por Char ni por Gerlein, ni por ninguno. Más bien, hagámonos los pendejos y echémosle el agua sucia a Aída, la política ambiciosa, de extracción humilde que ascendió, tuvo poder y cayó porque era el eslabón más frágil de una cadena corrupta. El ‘chivo expiatorio’ de una forma asquerosa de hacer política, para hacerse a contratos millonarios o para asegurar votos que se conviertan en leyes arregladas. Un modus operandi que no distingue partido, ni región y nos condena a la pobreza perpetua.



A esos políticos que se acostumbraron a llegar al Congreso con votos comprados y con la plata de contratistas que saben ‘cómo es el negocio socio’, es a los que deberíamos castigar con nuestro voto consciente el 13 de marzo, ya que la justicia no lo hará.



Que el huracán Aída nos dé un sacudón bien bravo a ver si dejamos de premiar a los lobos y lobas en piel de oveja que este mes andan repartiendo limosnas a cambio de votos y puestos, sabiendo que su inversión se duplicará, mientras usted y yo seguimos pagando deudas y quejándonos por entregarle el país a los más vivos.



Sigue en Twitter @pagope