No se relajen que habrá cuarto pico

Agosto 15, 2021 - 06:35 a. m.

2021-08-15

Por:

Paola Gómez

No es por dañarles la fiesta, que ya volvió hasta las tres de la mañana en Cali, pero desde el Ministro de Salud para abajo todas las autoridades y expertos lo han advertido: en Colombia, como en el resto del mundo, habrá cuarto pico del Covid-19.



No quiere decir ello que el promedio de alrededor de 600 muertes diarias que tuvimos en los peores momentos del tercer pico se repita. O que necesariamente las UCI se declaren en alerta roja, con ocupaciones que rebosen el 95%, como ya nos ha pasado. O que tengamos contagios por encima de 33.000 al día. Ni Dios lo quiera.



Pero lo que sí está clarito es que no estamos aún para echar voladores al aire o creer que ya todo pasó. Es más, si miramos hacía afuera, esta semana Japón registró 20.000 nuevos casos por primera vez desde que inició la pandemia. En Miami y Ciudad de México se alerta por el incremento de un 84% en covid de niños. Y la Secretaría de Salud de México reportó 24.975 nuevos casos de Covid-19, la cifra más alta en toda la pandemia. En África, las muertes por covid aumentaron un 80%. Europa aguarda a que termine el verano para hacer su propia evaluación y así sucesivamente. Pero claro, todo esto todavía es tercer pico.

¿Por qué pensar desde ahora que habrá un cuarto pico, cuando gran parte de la población mayor está vacunada?



Por el alto nivel de contagio de la variante Delta. Una sola persona puede infectar a 8 más. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta variante se transmite con mayor velocidad y sabe camuflarse en espacios de relajamiento, para los que nos volvimos unos duchos, con el cuentico de que “frescos, aquí todos nos estamos cuidando”. O mejor, “todos estamos vacunados, no pasa nada”. Es tan brava la Delta que el viernes Estados Unidos autorizó una tercera dosis de vacuna en personas con sistemas inmunitarios debilitados, para detener la propagación y el contagio por la cepa.



Y sí, hemos avanzado en vacunación, pero fíjense, aún muchas personas no creen en este método para prevenir la enfermedad, lo que se traduce en que el 84% de las personas que hoy están en UCI en Cali no se vacunaron, pudiendo haberlo hecho.



Sumémosle al asunto que la reactivación económica debe y tiene que continuar y con ella más apertura, más eventos y más vida social. Ahí tenemos el mayor de los retos para que el cuarto pico, del que señalan empezaría a verse en octubre, no nos gane la batalla y nos encierren en diciembre porque no nos supimos comportar.



Por eso, hicieron bien esta semana en aclarar que la cacareada inmunidad de rebaño no se logra con el 70 sino con el 90% de vacunados y que ojalá se considere pronto inmunizar a mayores de 12 años, como se viene haciendo en otros países. La presencialidad escolar pública ya está aquí y aumentará con el ingreso de colegios privados, porque es absolutamente necesaria.



El jueves, en el conversatorio ‘La salud somos todos’ la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, y la subdirectora de la Fundación Valle del Lili, Marcela Granados, coincidieron en mencionar el cuarto pico como un riesgo latente, alertando que debemos mantener las medidas de bioseguridad para que, de contraer el virus, pase como un resfriado fuerte en casa y no derive en complicaciones hospitalarias, siempre y cuando tengamos la vacuna, que previene la hospitalización y muerte en más del 80%.



Seguro vamos a necesitar tercera dosis porque habrá otras cepas. Pero lo que no podemos permitir es que sabiendo todos los estragos que ya ha causado esta enfermedad sigamos tan orondos, como kamikazes, atentando contra la propia vida y contra la de los demás.



