La tugurización de los Cerros

Marzo 27, 2022 - 06:35 a. m.

2022-03-27

Por:

Paola Gómez

La Calle Primera Oeste, más conocida como Avenida de los Cerros y que corresponde también a la prolongación de la Circunvalar, proyectada desde hace mucho ya como la gran solución de movilidad para atravesar la ciudad y descongestionar el sur, transita por un prolongado ocaso, sin que por años alguien la intervenga y mejore su aspecto, que tiende a la tugurización.



El lugar donde se refleja de manera más dramática el deterioro está en el cruce de la Carrera 50 con Calle Primera, en el sentido sur norte. Allí, en el andén contiguo a lo que fue una galería, hay un mercado persa de ventas de todo tipo, que se extiende hasta la estación de gasolina, pasando por los escombros y el hueco que quedó de lo que fue Dollarcity, incendiado durante los enfrentamientos del paro nacional del 2021 y donde se propone hacer un centro de memoria.



Lo que antes era un punto de ambulantes que vendían sus productos de segunda, ahora es un largo corredor en el que se ofertan electrodomésticos y mucha ropa sobre el andén y colgada en el puente peatonal. También hay repuestos, balanzas, enseres para el hogar, herramientas, maletas de viaje, bufandas, llantas de bicicletas y mucho más. En fin de año hasta exhiben decenas de árboles de Navidad, como en un almacén.



Justo al frente de este sector, se abarrotan bultos de desperdicios, que faltos de civismo arrojan a los andenes del sentido norte sur de la avenida, en frente y en los alrededores de la estación de bomberos. Un mal que se extiende a la reconocida glorieta de Siloé.



Las basuras son un problema enquistado en la vía. Desde la Carrera 39, en todo el separador vial, son cotidianas. Igual ocurre en el otro extremo de la Avenida de los Cerros, rumbo a la Carrera 70, donde abundan los desechos, y no hay recolección que resista; irrespetan las señales, circulan motociclistas sin casco y el despelote es total.



Todo este panorama hace recordar la teoría de las ventanas rotas: donde hay caos, abandono y desorden aumenta la inseguridad, la anarquía y los delitos. Y si se plantea que este corredor se extienda hasta la 122 para agilizar el flujo vial, es hora de que le pongan orden, aseo y se impacte de manera positiva, como parte de una gran campaña que involucre a todos los actores que allí convergen y que se convierta en un modelo de recuperación para tantos otros sectores tugurizados de nuestra Cali amada.



Que quede claro que no se trata de levantar los vendedores y perseguirlos, sino de organizarlos, dándoles un trato digno y respetuoso, ubicándolos por ejemplo en lo que fue la antigua galería de Siloé, ahí cerquita, o en casetas coloridas y ordenadas, mejorando su calidad de vida y la de la zona.



He imaginado, incluso, que las casetas de La Nave donde se venden alimentos, almuerzos y mucho más, las pintaran, organizaran y se posicionara este otro punto estratégico de los Cerros, en un lugar típico al que la gente se anime a ir, como en tantas capitales donde las galerías son de obligada visita y lucen bellas, ordenadas y seguras.



La propuesta es revisar todo el corredor, propender porque esté libre de basuras, que no dé miedo pasar por él, que haya luz y mucha seguridad. No es tan difícil lograrlo, se necesita voluntad política, recursos (no tantos) para devolverle la vida. De paso, sincronizar los semáforos de la Primera con 42, que tras meses de ausencia en el pos paro fueron reinstalados y la luz en verde es una ilusión, y hay trancón allí todo el día.



Estoy segura de que al rescatar zonas como esta, no solo se embellece pasito a pasito la ciudad, sino que se recobra el sentido de pertenencia y se reconstruyen esos lazos de unión, tan ausentes en la actualidad. Vale la pena soñarlo. ¿Nos copia la idea, Alcalde?



Sigue en Twitter @pagope