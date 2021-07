Es la hora de unirnos por Cali

Julio 18, 2021 - 06:35 a. m.

2021-07-18

Por:

Paola Gómez

Ya estuvo bueno de repartir odio y alimentar el resentimiento. De creer que nuestra verdad es única. De arrinconar a punta de prejuicios. De que el ‘miedo ambiente’ nos gane la partida. De creer que todo está perdido. De que el rezo sea la única opción.



Ya fue suficiente de medir el tamaño de los daños y de armarnos de argumentos para despedazar al contrario. De dividirnos en bandos. De etiquetarnos. De recelos y vanidades. De todo aquello que nos ha puesto en orillas irreconciliables.



Han sido días duros, largos, y noches de desvelo que nos dejaron profundas heridas, tan evidentes en el discurso como en la epidermis de una ciudad que parece extraña, como las postales de películas en guerra o de destinos lejanos. Ahora esos lugares que eran tan cotidianos son escombros.



No habrá cómo consolar a quienes perdieron a sus seres queridos, en un estallido que nos dejó sin aliento. Nos duelen nuestros muertos, todos, más que cualquier cosa. Pero nos duelen también los que vieron arder en llamas lo construido. Los que perdieron su empleo y ahora no tienen cómo llevar el sustento a casa. Los que no lograron llegar al hospital porque había un obstáculo en el camino. Los que la han tenido dura siempre, a los que les han cerrando mil puertas. Los que consiguieron, a punta de esfuerzo, y vieron como todo, de repente, se esfumó.



¿Cómo fue que dejamos pasar tanto? ¿Por qué no atendimos las señales de alerta? ¿Qué fue de todo ese civismo que hace mucho nos distinguió? ¿Hay algo que podamos hacer, a pesar de todo? ¿Es posible que levantemos nuestra ciudad y recomponer el camino?



Ahora parece todo tan difícil que resulta mucho más cómodo meter el dedo en la llaga hasta que arda y haga gritar, antes que pensar en cómo volver a empezar, cuando es justo lo que debemos hacer.



Es hora de unirnos por Cali. Ahora es cuando más necesitamos de líderes que nos impulsen, nos inspiren; líderes civiles que inviten al diálogo, a la concertación. Y del liderazgo de unos gobernantes y políticos que sean capaces de despojarse de sus intereses y encontrar en la suma de esfuerzos esa popularidad tan anhelada.



A ellos les hablamos quienes creemos que es posible, para que renuncien a la retórica del desencuentro y a quedar bien con unos, cuando se deben a toda una ciudad. Ya quedó claro que no es dividiendo como saldremos de esta crisis. Y que si quieren pasar a la historia, no hay mejor momento que este. Que la mano derecha y la izquierda se apoyen y trabajen para edificar sobre lo que nos une y concertar lo que nos separa. Que demuestren la grandeza humana.



Que inviten a trabajar por la ciudad a la Nación, que haya una comisión permanente, que no vengan solo cuando hay una emergencia, a lanzar promesas. Que existan procesos, educación, oportunidades, apoyo al emprendedor, a la empresa que quiere levantarse, justicia para el que la clama.



Igual de importante será el reto de quienes aquí vivimos; no vamos a pretender que nos hagan todo. Hay que empujar para el mismo lado, si queremos que Cali funcione. No más guetos, sitios intransitables, bloqueos, combates de palabra y de fuerza.



No hay una sociedad viable sin consensos y aquí tenemos que caber todas, todos. Poder salir sin miedo a las calles, decir lo que se piensa sin salir herido. Abrir un negocio sin temer a que lo destruyan. Conseguir transporte para ir a trabajar. Que funcionen los semáforos, que las vías fluyan, que la vida se respete. Que recuperemos la calidez extraviada. La alegría que nos distingue. La solidaridad necesaria. La fuerza para emprender. La paz para negociar y la ilusión para levantar esta Cali que es tan mía como tuya y, sobre todo, nuestra.



