El mensaje sacudió al mundo del deporte. Simone Biles, la super estrella del equipo de gimnasia estadounidense renunciaba a la competencia en equipos de los Juegos Olímpicos de Tokio y al día siguiente a la competencia individual, por razones que a simple vista no resultaban evidentes: “Desde que entro al tapiz estoy yo sola con mi cabeza, tratando con demonios en mi cabeza… debo hacer lo que es bueno para mí, concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi salud y mi bienestar”.



La chica de 24 años, con una infancia difícil, hija de padres adictos, adoptada por su abuelo materno y su esposa, encontró en la gimnasia la ilusión para vivir y se convirtió en la mejor: 4 medallas de oro en Río, 19 títulos de campeona mundial y 25 medallas en mundiales. Su voz fue determinante para desenmascarar al médico depredador de gimnastas, Larry Nassar, condenado por el abuso sexual de 250 de sus pacientes.

Esta semana, esa misma voz de la chica de rutinas revolucionarias, desnudó con franqueza sus demonios y puso en relieve los alcances de un fenómeno tan subestimado como peligroso, del que la Organización Mundial de la Salud ha sentenciado lo siguiente: los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en 2030.



El caso de Biles recordó entre tantas historias la depresión del nadador Michael Phelps o el retiro este año del Roland Garros de Naomi Osaka; historias de ídolos que al dejarse ver en su profundidad envían un poderoso mensaje para reconocer y romper el silencio, en un mundo en el que 450 millones de personas sufren algún tipo de trastorno mental alguna vez en su vida, y donde el 50% no recibe tratamiento.



Mucho más grave si se tiene en cuenta que el 50% de los problemas de salud mental en adultos comienzan antes de los 15 años y que cerca de 800.000 personas se suicidan al año, siendo la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años, según la OMS. Nada más en Colombia, de acuerdo con el Ministerio de Salud, entre abril de 2020 y abril de 2021 se atendieron 18.092 personas en la Línea 192. En el Valle del Cauca, en la Línea 106 Teleamigo, con la pandemia se pasó de atender 800 a 3000 casos al mes.



Esta semana, al tiempo que se conocía la noticia de Biles, el programa Cali cómo Vamos presentaba los resultados de su encuesta de calidad de vida, revelando en ella la gran afectación a la salud mental en la ciudad, sobre todo en la población joven. Frente a la pregunta ‘comparando su situación hoy y antes de la pandemia usted diría que su salud mental está’: los jóvenes de 18 a 25 años encuestados respondieron que peor en un 43,2%; mientras que el porcentaje entre 26 a 35 años fue de 40,8%.



Lina Martínez, directora del Observatorio de Políticas Públicas, Polis, de la Icesi, precisaba la necesidad de atender estas alertas, en países de ingresos medios como el nuestro, donde solo se destina un 3% a los problemas de salud mental, pese a que el 50% de las incapacidades se deben a ella, lo que demuestra el complejo problema de salud pública y productiva que representa.



Definitivamente no es un asunto menor, pero ha sido tratado con suma negligencia. En entrevistas a quienes fueron víctimas del conflicto armado en el Valle evidencié que la mayoría no recibió la atención debida del Estado a sus problemas psquiátricos, fruto de los traumas vividos. Eso para poner solo un ejemplo de lo poco prioritaria que es la salud mental en este turbulento país.



Difícil panorama el que nos quedará tras la pandemia y la crisis social. Y urgente una política pública que dé prelación y seguimiento a esos demonios en la cabeza que, como lo muestran las cifras, afectan cada vez más duro a la humanidad.



