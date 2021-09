De Petro, Uribe y el centro

Septiembre 12, 2021 - 06:30 a. m.

2021-09-12

Por:

Paola Gómez

Según la encuesta de Invamer, de agosto, la intención de voto para la Presidencia de la República en el 2022 la lidera el candidato de la Colombia Humana Gustavo Petro, con un 30,2%. Si bien, el senador encabeza la consulta, presenta una caída de 8 puntos frente al mes de abril, cuando tenía un 38,3%.



En esta medición aparecen en el segundo nivel candidatos como Sergio Fajardo con 14,5%; Rodolfo Hernández, 11%; Juan Manuel Galán, 10%; Federico Gutiérrez, 6,4%; Germán Vargas 4,2, y Humberto de la Calle con 4%. El Centro Democrático no tiene candidato único, sino cinco precandidatos.



En tanto, en el gran estudio electoral de Semana, del Centro Nacional de Consultoría, del 9 de septiembre, la encuesta la lidera también Petro con un 17% en la intención de voto, mostrando, igualmente, un descenso frente al 25% que tenía a inicios de mayo. Sergio Fajardo marca un 7%; Juan Manuel Galán, 6%; Rodolfo Hernández, 5%, y María Fernanda Cabal, precandidata del CD y Federico Gutiérrez, de centro derecha, obtienen un 4%. Alejandro Gaviria, recién lanzado al ruedo, marcó 3%. El voto en blanco y el no votaría por ninguno, un 24%.



Es muy temprano para saber quién remplazará a Iván Duque en la Casa de Nariño. Pero sí hay varias tendencias a considerar:



1. Gustavo Petro sigue teniendo la más alta intención de voto y gran acogida entre un sector joven y adulto, que argumenta estar cansado de la desigualdad y las élites. Su campaña en redes sociales es permanente y con un marcado discurso de clases, que se ha convertido en su capital político ya reflejado en el paro nacional. Pero ese mismo discurso de clases es un arma de doble filo que a un amplio margen de la sociedad, que no necesariamente está matriculado en los partidos de derecha, asusta mucho. Sé de decenas de casos de familias de clase media que están averiguando cómo obtener su visa de inversionista, cómo vender sus propiedades y tener un plan b para irse del país, en caso de que Petro llegue a la Presidencia.



2. El Centro Democrático tiene cinco precandidatos y un sólido caudal político. Un amplio sector de la opinión coincide en que el próximo Presidente de nuevo sería ‘el que diga Uribe’, a quien se vería como el único con la fortaleza votante capaz de detener a Petro en una segunda vuelta. Sin embargo, se debe sopesar el complejo momento del gobierno de Iván Duque, con una baja popularidad y con dos ministros derrocados por la presión de una impopular reforma tributaria, Alberto Carrasquilla, y por el grave escándalo del contrato con Centros Poblados que produjo el jueves, en pleno partido de la Selección Colombia, la renuncia de la Mintic, Karen Abudinen.



3. El dilema de los candidatos de centro. En medio de esas dos orillas hay una gama de candidatos que se matriculan como de centro izquierda y centro derecha, que sumando podrían marcar una diferencia. Sin embargo, la centro derecha sería más propensa a irse con el Centro Democrático, o como se dice en la cosa política, ofrecer una candidatura que apoye el ex presidente Uribe y no genere resistencia. En tanto, hay una Coalición de la Esperanza donde van Fajardo, Robledo, De la Calle, entre otros, así como un candidato de región como Rodolfo Hernández, que marca, y el ex rector de Los Andes Alejandro Gaviria, prendiendo motores. La coalición regional de ex mandatarios también dirá qué camino tomar. Si logran ponerse de acuerdo en una gran candidatura de centro, quizás les alcance para ir a segunda vuelta, no como ocurrió en la pasada elección, cuando les ganó el ego y quedaron viendo un chispero.



Ojalá que las propuestas y el debate serio sean el eje de esta campaña, más que los improperios, las noticias falsas y el miedo como argumento de seducción.

