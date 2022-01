Barrios secuestrados por el comercio

Enero 30, 2022 - 06:35 a. m.

Para empezar, que quede claro que muchos de quienes clamamos por el respeto de los barrios no estamos en contra de la reactivación, del empleo, del comercio, de la renovación urbana, ni nada que se le parezca. Pero sí es urgente revisar lo que está pasando en varios sectores, otrora residenciales de nuestra Cali, que hoy se encuentran atrapados y donde sus habitantes tienen que padecer las duras y las maduras para llegar a casa y a veces, incluso, hasta para dormir.



El asunto no es de ayer ni de hoy, es de mucho tiempo atrás, cuando se flexibilizaron las normas de ordenamiento, o se multiplicaron los favorcitos por aquí y por allá para montar negocios por doquier o, lo que ya es el colmo, cuando al que se le antojó poner su sitio, lo hizo, se adueñó del andén y hasta de la calle, pasándose por la faja toda regla, y privilegiando el interés particular sobre el general, lo que se volvió común en esta ciudad, muchas veces anárquica y en otras irreconocible, de la que fuese en antaño distinguida como la capital cívica.



Las famosas calles del comercio, las de restaurantes y bares o discotecas, las de ventas de carros y concesionarios y hasta las de moteles fueron apareciendo en los barrios, obligando a los pocos propietarios que allí sobrevivían, como extraños en medio del nuevo paisaje, a vender sus casas y desplazarse. Algo que vemos a lo largo y ancho de nuestra geografía repetirse sin pudor.



El más reciente grito en el cielo lo pusieron vecinos de San Fernando y el Parque del Perro, al pedir que levantaran los cerramientos de vías claves que se les otorgaron a los restaurantes por efectos de la reactivación en la pandemia, pero que se prolongaron meses y meses, tanto allí como en El Peñón, en las llamadas zonas gastronómicas bioseguras (en otros sectores pasa igual, sin permiso y con más caos).



A la queja se sumó la acción preventiva expedida por la Personería, para que el Municipio explique la razón de mantener ese cerramiento que ya debería terminar, en razón a que los restaurantes ya tienen mayor aforo permitido y clientes. Les asiste toda la razón a los moradores de San Fernando y de tantos otros barrios que exigen tranquilidad y al comercio, organizarse.



Ahora bien, habrá quienes sugieran ejemplos foráneos de zonas de restaurantes que embellecen las ciudades y son un deleite para los turistas. Pero ojo, todo ello se hace con una planeación, una visión de ciudad ordenada que disponga dichos lugares donde estén dadas las condiciones y no a la fuerza.



Fíjense por ejemplo lo que pasó con El Limonar y su discotequera y bulliciosa Carrera 66, donde muchos salieron huyendo y otros no concilian el sueño. O en Granada, donde las quejas por el ruido son una constante y no hay vidrio especial que resista el embate de los negocios nocturnos, a los que poco les importa que el vecino no duerma. O los que están invadidos por concesionarios que ocupan los andenes y las calles para exhibir sus vehículos. Y los de barrios tradicionales como San Antonio, donde les toca poner letreros y tacos afuera de su casa para que no les parqueen al frente.



Así no es. Los barrios no pueden estar secuestrados por el comercio, como ocurre hoy en los ejemplos citados y en tantos otros lugares del norte, sur, oriente y occidente. La vocación residencial se debe respetar. Los propietarios de establecimientos tienen todo el derecho a crecer, proyectarse y dinamizar la economía, siempre y cuando sus derechos no pisoteen los de los demás.



La autoridad no puede hacer caso omiso de la súplica de los afectados, que pagan sus impuestos, cumplen las normas y merecen atención. Hay que ordenar la casa, nuestra casa común. Y este es, sin duda, un clamor sentido en gran parte de la ciudad.



