“A todos nos dio en casa”

Julio 30, 2020 - 09:05 a. m. 2020-07-30 Por: Paola Gómez

“Yo era incrédula, no pensé que eso nos pudiera dar, pero mi esposo sí dijo: ‘Tenemos covid’ y así fue. A todos nos dio en casa. Me preocupa que aún haya gente que no cree que le puede dar. Pero yo que lo viví con mi familia les digo, cuídense”.



Ella es Claudia, ama de casa, mamá de dos adolescentes. A mediados de junio empezó su enfermedad. Dio positivo dos veces, por lo que tardó un mes en mejorar, aunque aún se fatiga. Uno de sus hijos, deportista, tendrá que esperar para entrenar por las secuelas del covid. A su esposo, ya recuperado, lo dejaron en trabajo en casa. Y al más pequeño, asintomático, en la EPS le embolataron la prueba.



Hoy, cuando el país va hacia el pico de la pandemia (este miércoles hubo en Colombia 8.670 nuevos contagiados, 380 muertes, de ellas 30 en el Valle, 21 en Cali) ya no estamos hablando de una cosa por allá, que le ha dado a alguna gente o a nadie porque “el covid no existe”, como decían. Comparto el testimonio de esta buena amiga para recordar cuan importante es cuidarnos:



“Mi hijo se graduó virtual del colegio y para que no pasara sin celebrar, salí a comprar unas bombitas. No salí a nada más. Mi esposo fue al banco por esos días y había mucha gente reclamando subsidios. Incluso, me contó que en la fila vio a un amigo, que supimos que tenía covid.



A los cuatro días del grado (17 de junio) empezó el dolor en el cuerpo, fiebre intermitente y debilidad, pensé que era una gripa porque no me dio con tos. A mi esposo sí y un día le dolió el pecho, se fue a bañar, sintió como un desmayo y llamó a la EPS. Vinieron a los 3 días y el resultado llegó seis días después. Perdí el olfato, el gusto, tenía un zumbido en los oídos. Al salir positivos nos trajeron un kit. A los niños les hicieron la prueba solo hasta el 10 de julio. Y la del mayor la informaron solo esta semana, que había sido positivo.



Fue muy difícil porque todos enfermos en casa y cuidándonos con muchos remedios caseros, además de acetaminofén, loratadina y vitamina C. No queríamos, por nada del mundo, tener que ir a una clínica.

Por esos mismos días, al primo de mi esposo le dio también. Le hicieron la prueba, lo mandaron para urgencias y lo estabilizaron. Volvió a urgencias por la fiebre, lo mandaron con hospitalización en casa; se complicó, no había cama en Cali, lo mandaron para una UCI en Palmira, lo entubaron en la mañana, por la noche le dio un paro y murió. Tenía 50 años y sin comorbilidades. Muy triste.



Eso nos dejó en shock. Nosotros pasábamos por algo igual y tuvimos miedo. Gracias a Dios superamos la prueba. En estos días vi el testimonio de una médica de 27 años a la que le dio duro el covid, aquí en Cali, para los que no creen que a los jóvenes les da. Todos nos debemos cuidar. El virus está en todas partes. Así que por favor, no bajemos la guardia”.



Sigue en Twitter @pagope