En modo Mundial, pero...

Noviembre 19, 2022 - 11:30 p. m.

2022-11-19

Por:

Paola Andrea Gómez Perafan

A partir de hoy y hasta el 18 de diciembre, el mundo rompe su rutina para doblegarse ante su majestad, el fútbol. Por más lejos que esta vez sea, por más que ocurra en una fecha atípica y por más que nuestra Colombia no esté en él, una gran mayoría seguiremos las incidencias de uno de los eventos que más interés y audiencia congrega en el planeta.



Y nos divertiremos, sin duda, viendo la inauguración, los partidos, los rostros del mundo, las culturas reunidas, los cracks y cuanto detalle aparezca en redes sociales, periódicos, radio y noticieros de televisión, que han mandado batallones de periodistas y de influencers, para que usted desayune, almuerce y cene Mundial.



Hasta ahí, un buen plan, que incluye la llenada del álbum, la polla mundialista, la jugada que comentarás en la oficina; el video que reenviarás del golazo; las polémicas improvisadas de quién será el campeón y cuál es el mejor jugador de la historia... las canciones que se quedaron en tu memoria y que con la magia de Youtube, puedes revivir.



Lo malo es que este Mundial a muchos nos ha roto el corazón. Primero fue el escándalo de corrupción por la elección de la sede de un país que no era favorito, hace 12 años ya. Con el tiempo y las investigaciones periodísticas nos dimos cuenta de la mucha plata que corrió para que hoy hubiese un Mundial en Qatar. Quedaron al desnudo las mafias que se enriquecen a costa de tanto iluso, como usted o yo suelto en este mundo, mientras ellos venden partidos y sedes de la Copa. No se pierdan ‘Los entresijos del fútbol’ en Netflix, ni ‘Los hombres que vendieron la Copa del Mundo’, en HBO.



Luego vinieron las denuncias por las muertes en la construcción de estadios. The Guardian dice que fueron 6.500. Organizaciones internacionales, que fueron 15.000. En Qatar hablan solo de 37. Lo cierto es que siguen apareciendo artículos de las condiciones infrahumanas de trabajo, que ellos señalan como una campaña de desprestigio.



La situación del trabajador migrante ha estado en el ojo del huracán, por la contratación con matices de esclavismo. Este año se denunció la desaparición forzada de un bloguero keniano por las investigaciones hechas, así como la censura a varios medios.



En esa misma línea, el mundo ha advertido que en pleno 2023 las mujeres de Qatar viven bajo el régimen de tutela masculina, que las obliga a tener como interlocutor un hombre durante toda su vida.

Cuando están solteras, son sus padres, abuelos o hermanos. Y cuando se casan, son sus maridos. Necesitan su autorización legal para estudiar, ir al médico, viajar o emplearse. La violencia doméstica no es delito. El hombre puede tener varios matrimonios a la vez. Ellos se divorcian cuando quieran, de manera unilateral, mientras la mujer debe ir a un tribunal a solicitarlo y aguardar. Y nunca tendrán la tutela de sus hijos.



“Eso es cultural y hay que respetarlo”, me decía alguien en medio de una conversación. Podrá ser muy cultural pero es absolutamente anti derechos humanos y eso es lo que el mundo debe entender, ahora que tiene sus ojos puestos en la sede mundialista.



Que haga parte de una religión o tradición no quiere decir que esté bien. Ahí viene el otro problema de derechos humanos en Qatar, como pasa en tantos otros países, donde la homosexualidad es considerada una enfermedad mental, las relaciones homosexuales son delito y causan prisión. A los turistas, que ni se les ocurran expresiones de amor gay en las ciudades qataríes. Dicen que ocho selecciones lucirán brazalete del arco iris para protestar contra la discriminación a la población lgbtiq y seguro veremos mucho más. Así la Fifa se pare de cabeza y ponga a Infantino y a todo mundo a hablar de doble moral europea y ‘were were’.



Las más recientes polémicas corrieron por cuenta de los artistas que dijeron sí y no a cantar en la inauguración y eventos alternos. Sí, Robbie Williams, Black Eyed Peas y Maluma, por ejemplo, que el viernes pasó un trago amargo en una entrevista y se paró. Le faltó tranquilidad al paisa, ya les había respondido bien sobre por qué sí participaba, no hacía falta que se molestara frente a la reiteración de reportero sobre si le importan los derechos. No, Shakira, Dua Lipa o Rod Stewart, quien respondió que no lo hará por razones morales. El arte es política. La vida es política, es de posiciones. Cada uno está en su derecho de decir si se presenta o no. Ni están obligados a hacerlo ni se debe señalar a quien lo haga. Punto.



Sí, está bien que entremos en modo Mundial. Pero que no se nos olvide que la corrupción, las muertes y la violación a los derechos humanos han salpicado la fiesta y es necesario hablar sobre ello.



Sigue en Twitter @pagope