Cuando un padre asesina a su hijo

Octubre 08, 2022 - 11:35 p. m.

2022-10-08

Por:

Paola Andrea Gómez Perafan

Gabriel Esteban tenía cinco años. Las últimas imágenes que vimos de él fueron las de un niño frente a una pecera de un hotel en Melgar. No se supo más, hasta cuando la crueldad de Gabriel Enrique González, un hombre que al perder el control sobre su expareja asesina a su propio hijo y le envía imágenes del mismo, vía whatsApp, a la mamá del menor: “Hora fallecimiento 3:55 am asficcia (sic) mecánica no sufrió. Ahora si puedes disfrutar sola con Edilson y Wesly sin Tricitico ni mucho menos yo. Felicidades”.



La historia que conmovió al país esta semana se pudo evitar. Como tantas otras, en las que falla el sistema de protección a menores, por la laxitud o desatención, y en donde las custodias compartidas se convierten en una disputa y un arma de doble filo, porque no se hacen las pruebas para establecer el estado mental de quienes las comparten. O porque las denuncias son subestimadas. O porque el aparato de Justicia, ineficiente y precario con que cuenta nuestro país, no tiene cómo recibir y atender tantas denuncias. En este caso, como en tantos más, la madre de Gabriel había solicitado protección, pero esta no llegó.



Hace casi un año, una tragedia similar ocurrió en el Valle del Cauca. Salvador, de un año y tres meses, fue asesinado por su padre Miguel Ángel Meza, quien se lo llevó en permiso de visita el 23 de octubre.

Yakeline García, la madre del niño, denunció a través de los medios lo ocurrido, pero tuvieron que pasar muchos días para que se le tomara en serio. No era secuestro, porque lo tenía el padre. Tampoco desaparición. Apenas se entendió como abuso del permiso. Y como en el caso de Gabriel Esteban, la madre había interpuesto una denuncia el 1 de febrero 2021, porque su expareja se había llevado al niño a la fuerza. Pero no le retiraron la autorización al padre para seguir viendo al menor.

El 1 de noviembre, el cuerpo sin vida de Salvador fue hallado en la vía a Palmira, luego de que el asesino, capturado en Tumaco, dijera dónde lo había dejado, tras hacerle saber a su pareja que era su venganza y que se arrepentiría toda la vida de no haber regresado con él.



Dos historias de violencia vicaria, modalidad de violencia de género, en la que al perderse el control sobre las mujeres se les castiga duramente, para demostrarles que a pesar de todo les queda el poder de producir dolor, arrancándoles lo que más quieren, sin importar que se vayan a la cárcel. ¡Ahora sí podrás disfrutar! ¡Te arrepentirás de no volver conmigo!



Según cifras de Medicina Legal, entre enero de 2019 y agosto de 2022, en Colombia 25 homicidios de menores fueron perpetrados por sus padres. Pero se estima que hay un subregistro, en el que dichos casos se refieren como muertes accidentales, o violencias intrafamiliares que se callan en hogares donde el maltrato es recurrente y se esconde en la complicidad y el silencio que produce el miedo.



No son casos que minimizar. Más cuando en el Valle, durante este año, se han registrado 20 feminicidios, un aumento del 300%, en relación con 2021. Según Feminicidios Colombia, entre enero y julio se presentaron 129 casos en el país. Cali es, además, una de las ciudades con más denuncias por violencia doméstica.



Así que más allá de conmoverse con el crimen de Gabriel Esteban, o condenar de manera ejemplar al asesino, como lo ha dicho el Fiscal, lo que necesita el país es ajustar su Código Penal, en cuanto a las normas y sanciones de violencia intrafamiliar. Allí está el meollo del asunto, así como en el control que desde las comisarías, el primer eslabón, se establezca para que padres perturbados o maltratadores no tengan permiso para ver a sus hijos, en tanto no estén siendo tratados. Y brindar la protección necesaria a las denunciantes.



Cómo duelen estas historias y cuan necesario es reflexionar sobre la educación en la familia, para tener niños y niñas seguros y respetuosos, que entiendan que el amor no es posesión y que la vida es sagrada, en un país donde es tan frágil el valor por la misma.



Sigue en Twitter @pagope