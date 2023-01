Hurtos: prioridad número 1

Enero 10, 2023 - 11:55 p. m.

2023-01-10

Por:

Pablo Uribe

El hurto a personas es el principal reto de seguridad que tiene Cali. Después de una década de enfocarnos principalmente en reducir el número de homicidios, ha llegado la hora de enfrentar este grave problema. Cada año que pasa, el hurto a personas afecta a cientos de miles de caleños, causando pérdidas multimillonarias y dañando la calidad de vida de nuestra gente.



Haciendo cálculos conservadores, entre 2019 y 2022 se cometieron más de 230 mil hurtos a personas en Cali. Aunque las autoridades reportaron 76 mil denuncias de este delito en ese periodo, el Dane reportó que sólo el 32% de los caleños víctimas de un hurto lo denuncian. Según esa misma encuesta, entre 200 mil y 100 mil caleños son víctimas de este delito al año. Lo que quiere decir que el número real de hurtos podría ser mucho mayor; un problema totalmente salido de control.



La magnitud de esto va más allá de miles de víctimas. Tan sólo en términos de celulares robados, los caleños han perdido más de 75 mil millones de pesos en estos cuatro años; el equivalente al presupuesto de un año de la Secretaría de Seguridad. No solo son pérdidas de dinero, sino de tiempo. Una persona que se gane el salario mínimo debe trabajar más de una semana para reponer un celular de gama baja. Sin contar con el tiempo que debe gastar recuperando sus documentos. Los caleños perdieron cientos de miles de semanas de trabajo por culpa del hurto.



Este delito impacta desproporcionalmente a la clase trabajadora y los más humildes. Los puntos críticos de hurtos en Cali coinciden perfectamente con las estaciones y paraderos del transporte público e informal. Es decir, los atracadores se enfocan en las personas que usan el MÍO, los buses, piratas o gualas; quienes viven del día a día y no tienen como reponer fácilmente lo que les roban.



El hurto a personas es uno de los factores que más afecta la calidad de vida de los caleños. Los residentes no pueden moverse por la ciudad o disfrutar del espacio público sin un miedo constante a ser robados. Este problema es uno de los principales generadores de percepción de inseguridad. Según el Dane el 68,4% de los caleños se sienten inseguros en la ciudad. De estos, el 81,8% dice sentirse así por la delincuencia común, robos y agresiones.



Más aún, este fenómeno afecta drásticamente la confianza de la gente en el Estado. El 61,3% de las víctimas de hurto que no denuncian dicen no hacerlo porque las autoridades no hacen nada o porque no confían en la administración de justicia. Sin duda, esta desconfianza es alimentada por un problema descontrolado sin una respuesta efectiva a la vista.



El hurto no da más espera. Este grave problema público afecta a cientos de miles de caleños al año. También genera pérdidas multimillonarias a quienes menos tienen y les hace perder valiosas semanas de sus vidas. Más aún, es el principal motor de la percepción de inseguridad que angustia a nuestra gente y deteriora su calidad de vida. Por último, es un cáncer que carcome la confianza en nuestras instituciones. Es hora de enfrentar este delito y ofrecerle soluciones a nuestra gente.