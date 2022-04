Ospina, en ‘la mala’

Marzo 31, 2022 - 11:40 p. m.

2022-03-31

Por:

Ossiel Villada

Jorge Iván Ospina suele sugerir en su cuenta de Twitter que él es un hombre al que una gran parte de los caleños no comprendemos. Que en esta ciudad hay un esfuerzo sistemático por desconocer su esfuerzo como gobernante. Y que es víctima de una especie de conspiración alentada por un grupo de gente al que él llama “los halcones de la muerte”.



Es el discurso con el que responde a la avalancha de críticas que suelen desatar en redes sociales cualquiera de sus acciones u opiniones. Un fenómeno reactivo que se acrecentó después del paro nacional del 2021, pues muchos no le perdonan las posiciones y decisiones que asumió como primera autoridad durante el momento más caótico que haya vivido Cali en la historia reciente.



¿Tiene razón Jorge Iván? ¿De verdad el problema es que no vemos y no entendemos su obra? ¿Puede haber tanta gente con una percepción errada sobre él?

Las cifras del más reciente estudio de la firma encuestadora Invamer muestran de forma contundente que no. Pues según ese estudio, hoy el 72% de los caleños desaprueba la gestión del alcalde Ospina. Un ‘récord’ que solo había alcanzado Apolinar Salcedo, de lejos el peor alcalde que ha tenido Cali en el último siglo.



La verdad es que tantos no estamos equivocados. Y lo que ocurre, simplemente, es que somos testigos y víctimas del peor momento y la peor versión de un líder político del que -incluso quienes no respaldamos su candidatura en el 2019-, esperábamos mucho más.



Este es su peor momento porque esa enorme desaprobación le ha traído efectos políticos nefastos: su hermano fue rechazado en las toldas del Pacto Histórico. Su candidato a la Cámara no logró salir electo ni con la ‘maquinaria’ de la Alcaldía. Perdió el liderazgo que tenía entre los ‘verdes’ y entre las fuerzas locales de izquierda. Ya no tiene voto de opinión y su credibilidad está seriamente lesionada por los escándalos que han marcado sus dos años de gobierno.



Y esta es su peor versión porque se desdibujó por completo. Del hombre al que se le reconocía una gran capacidad para ‘leer’ la particular idiosincrasia de esta ciudad y conectar con ella, no queda nada.

De hecho, el mayor pecado que hoy le endilgan hasta en su círculo más íntimo de colaboradores es su desconexión total. En los pasillos del poder del CAM se habla reiteradamente de su inclinación a no escuchar, de su intransigencia, de su inflexibilidad, de su visceralidad.



Y lo que vemos que pasa con la ciudad es en buena medida el reflejo de lo pasa con su gobernante. Según el mismo estudio de Invamer, hoy el 84% de los caleños cree que las cosas en Cali están empeorando. Ni en los tiempos de Apolinar pasó así.



Esa sensación de que Cali dejó de ser el vividero chévere que siempre fue, obedece a montones de problemas cotidianos para los que el gobierno Ospina no encuentra solución: los semáforos que no funcionan, los hurtos en moto que se multiplican, el bus del MÍO que no llega, los huecos que se propagan por todas las calles, etc., etc., etc.

Pero mientras la ciudad irremediablemente pierde competitividad y se hunde en un mar de desconfianza que nos divide cada vez más, el Alcalde parece complacido en mantenerse en su estado de desconexión y casi inacción.



Al igual que muchos caleños de a pie, yo nunca me he definido como su opositor o su enemigo. Tampoco firmé ninguna de las revocatorias en su contra, pues pienso que esa solución en este país no pasa de ser un ‘canto a la bandera’.



Sin embargo, como la mayoría, no puedo dejar de notar que al Jorge Iván del 2022 le está quedando grande la Cali del 2022. Y está en ‘la mala’. Pero su narrativa salsera de ‘Ospina, el incomprendido’, nos está saliendo muy costosa.