La lección de Arsenio

“¿Y ahora qué vamos a hacer?, me preguntó con tono de angustia una buena amiga, un día después de que Gustavo Petro ganara la Presidencia de la República.



Yo, sin pensarlo dos veces, le contesté casi de forma intuitiva: “Pues lo que dijo Arsenio: ¡vivir el momento feliz!”.



Esa conversación casual me devolvió a una vieja historia que me han contado muchas veces Pablo del Valle, Manolo Vergara, Guillo Restrepo, Richard Yori y muchos otros amigos que me enseñaron a oficiar el ritual sagrado del bolero. Y entendí por fin de qué se trataba.



La historia, basada en lo que les escuché y en lo que escribió ese gran musicólogo e historiador que fue don Max Salazar, me gusta recrearla más o menos así:



“Era una mañana clara y calurosa de 1918. En una pequeña propiedad rural de la villa de Guines, situada 54 kilómetros al sur de La Habana, dos niños se divertían jugando a los caballos de palo, muy cerca de las caballerizas del lugar. Habían puesto entre sus piernas palos de escoba y simulaban las destrezas de los jinetes experimentados en el campo. Repentinamente, el mango de escoba de uno de ellos golpeó a un caballo y este reaccionó lanzando una patada. El casco del animal se estrelló violentamente contra el rostro de uno de los niños, llamado Arsenio, que empezó a sangrar a borbotones. La situación se tornó crítica con el paso de las horas. El golpe, que por poco lo mata, destrozó completamente su nervio óptico. En cuestión de pocos meses el niño, que a sus siete años apenas empezaba a descubrir el mundo, quedó completamente ciego. Pero los dioses de sus ancestros africanos habían trazado para él un destino luminoso. En medio de sus tinieblas, el niño desarrolló el talento sobrenatural con el que había nacido para la música. . A sus 15 ya era un virtuoso multi instrumentista y un brillante compositor. Y en 1940 su genio creador cambió para siempre la historia de la música de su país, al concebir la formación del conjunto moderno de son cubano. Casi 30 años después de la patada de aquel caballo, en 1947, llegó a Nueva York con la ilusión de recuperar la vista a través de un trasplante de córneas. Pero el día de la consulta definitiva, el médico y científico Ramón Castroviejo le dijo la oscura verdad sin rodeos: no era apto para la cirugía; definitivamente, nunca más volvería a ver. Entonces, Arsenio volvió a la casa en la que se hospedaba y pidió que le dejaran dormir una siesta. Pero minutos después llamó a su hermano Raúl y empezó a dictarle las líneas de catorce versos agrupados en tres estrofas. ‘Después que uno viva veinte desengaños, qué importa uno más...’, decían las dos primeras. Dentro de Arsenio, ya brillaban las luces de la primavera de Nueva York”.



Arsenio Rodríguez, también conocido como el ‘ciego maravilloso’, fue el padre de la música que hoy conocemos como ‘Salsa’. Pero la gran pieza maestra de su enorme obra musical fue ese bolero, que grabó en 1948 con el título de ‘La vida es un sueño’.



Y en estos días en que he recuperado su historia, vuelvo a preguntarme si quienes aún tenemos el privilegio de estar respirando aquí y ahora entendemos realmente de qué va esto que se llama vivir.



Lo pienso sobre todo en momentos como el actual, cuando todos parecemos buscar el más mínimo motivo para mantenernos en un estado de histeria colectiva que nos hace perder de vista lo que el gran Arsenio sí vio después de recibir la noticia sobre su ceguera incurable: “Hay que vivir el momento feliz / hay que gozar lo que puedas gozar / Porque sacando la cuenta en total / la vida es un sueño y todo se va…”



Por si aún no se han dado cuenta, amigos, “todo se va”. Así que estas letras no son más que una excusa para decirles que pueden seguir destilando amargura por Petro, por Uribe, por el dólar, por el Deportivo Cali, por el amor que tienen, por el que se les fue, por el que no han visto o por lo que quieran, si creen que eso les va muy bien a sus vidas.



A mí, déjenme en ‘modo bolero’, porque por fin entendí lo que escribió el gran Arsenio: “La realidad es nacer y morir. Por qué llenarnos de tanta ansiedad. Todo no es más que un eterno sufrir. El mundo está hecho sin infelicidad…”.



