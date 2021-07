Caminante digital

Julio 08, 2021 - 11:40 p. m.

2021-07-08

Por:

Ossiel Villada

Quince años atrás, cuando decidí dar un salto en mi vida profesional y laboral desde el mundo analógico al digital, alguien me preguntó si acaso no estaba un poco loco.



Después de todo, estaba dejando atrás una fantástica zona de confort en la que era feliz: trabajaba en lo que me gustaba, en un cómodo ‘horario de oficina’, sin mayores sobresaltos, con toda la libertad para hacer y sin que nadie midiera de ninguna manera el producto de mi trabajo.



El mundo de la economía tradicional, en el que forjé todas las competencias que me habían ayudado a avanzar hasta entonces, solía ser así: casi todo se daba por sentado, los procesos y las formas de hacer tendían a repetirse —“porque siempre lo hemos hecho así”—; estábamos acostumbrados a producir y vender cosas en un flujo unidireccional —sin importarnos mucho la reacción o la opinión del cliente final—; se creía que la productividad dependía de variables como la cantidad de tiempo en una oficina; la inconformidad con lo establecido era castigada.



Y, por encima de todo, la cultura de la métrica era prácticamente inexistente. La fijación de metas y la medición de resultados estaba reservada al mundo de las ingenierías, nada qué ver con el amplio universo de las profesionales liberales, menos aún en el periodismo.



Mi proceso de transformación digital, que continúa y terminará solo “si un día para mi mal viene a buscarme la parca”, no ha sido fácil. Pero me ha dado más felicidad y competitividad de la que tenía en mi vieja zona de confort.



Como todo caminante, en la ruta he dudado y he tropezado ya no se cuántas veces. No solo con obstáculos derivados de mi desconocimiento sobre miles de asuntos, sino también por la velocidad de un mundo en el que la tecnología convierte en pasado, de forma cada vez más sorprendente, lo que hasta hace un minuto nos parecía futuro.



Especialmente, y hoy me da gusto reconocerlo sin dolor, tropecé muchas veces por cuenta de esa tara de soberbia que irremediablemente nos hereda el mundo análogo, donde todos creen sabérselas todas y todos compiten más por acumular vanidad que por generar valor.



Pero de ese tropezón también vino mi mayor ganancia: el reconocimiento feliz de cuan grande es el océano de mi ignorancia y la determinación feroz de conquistarlo.



Por esa vía aprendí miles de cosas infinitamente valiosas que se han traducido en una sola cosa que tal vez ahora hago mejor: elegir estratégicamente.



Creo que si algo caracteriza el paso del Homo Sapiens a lo que algunos llaman el ‘Homo Digitalis’ es eso: se ha agudizado nuestra capacidad de elegir, tenemos más información disponible para hacerlo y podemos construir más puntos de vista para intentar acertar.



Claro, basta una breve mirada al mundo para comprobar que no necesariamente eso significa que lo hagamos bien. Pero hoy tenemos más poder para hacerlo.



Todo esto que traigo a cuento es un poco de lo que compartí hace algunos días con un grupo de emprendedores caleños, cuando me invitaron a hablar de mis experiencias y visiones sobre el desafío de la transformación digital empresarial.



En todos ellos detecté la misma sensación que yo tuve quince años atrás: el vértigo de sentir que, inevitablemente, un río te arrastra y vas a tener que saltar por la cascada aunque no sepas nadar.



Empiecen por ustedes, les dije. Además de incorporar tecnología en sus negocios, la transformación digital implica un cambio de mentalidad. El punto de partida, si quieren tener éxito, es el talento humano. Como decía la melodía del buen Facundo: “La revolución fundamental es revolucionarse”.

​