Un cóndor con alas enormes

Agosto 20, 2021 - 11:40 p. m.

2021-08-20

Por:

Óscar López Pulecio

Cincuenta años después el viejo cóndor vuela aún muy alto. Sus alas enormes cubren medio siglo de literatura colombiana como el símbolo más poderoso de lo que significó la violencia partidista en Colombia.

‘Cóndores no entierran todos los días’ es una obra de juventud de Gustavo Álvarez Gardeazábal, escrita en Pasto, cuya edición original de 1971 ha sido bellamente reeditada por Unaula para celebrar la efeméride.



Aprovecha Álvarez la ocasión para rendirle un homenaje a Pasto. Reconstruye en el prólogo sus días en aquella ciudad aislada, fría, neblinosa, pacífica; su furia contenida por aquel exilio voluntario; cómo la distancia le permitió volver a sus recuerdos de infancia en Tuluá, un pueblo liberal aterrorizado por los ‘pájaros’, los escuadrones de la muerte de entonces, bajo la sombra ominosa del más poderosos de todos ‘El Cóndor’; y el trauma de la noticia de su muerte, que encierra al pueblo en sus casas a rezar para que sea cierta. Recobra en el prólogo la frescura de la prosa original de su estilo, endurecido hoy por las exigencias del periodismo.



Cóndores es un texto difícil de clasificar, más ahora cuando no hay fronteras entre los géneros literarios. No es una novela en el sentido tradicional. No tiene unos personajes cuyo carácter alcance a desarrollare en conflicto con otros para generar una trama; por ello mismo tampoco es una novela corta. Pero tampoco es un cuento largo.

Es una narración atropellada por los hechos, con un cronista en tercera persona cuyo testimonio se despacha de un tirón, sin capítulos, con un solo protagonista atormentado que es Tuluá. Retrospectivamente podría decirse que es un presagio de la desaparición en Colombia de la novela como tal, pues lo que se escribe ahora son extensas autobiografías sentimentales.



Pero lo que allí se cuenta y la manera como se condensa en un texto tan corto es extraordinario. La violencia partidista en la Colombia rural y provinciana de mediados del siglo pasado fue una tragedia nacional sin atenuantes. Las crónicas de la época son escalofriantes, por una característica brutal que no había existido antes puesto que no se trataba de una guerra civil con ejércitos armados enfrentados, como había sido a lo largo de la historia republicana, ni de una guerrilla tratando de tomarse el poder, como fue después, ambas cosas con excesos innombrables, sino de una agresión organizada del Estado contra la población civil inerme que no le era afecta políticamente. Esos vientos trajeron las tempestades de hoy.



Quizás la brutalidad de aquello relegó el tema a la sociología y al periodismo, no a la literatura. El gran escritor de esa generación, que vivió el Bogotazo como estudiante, Gabriel García Márquez, no se ocupa del tema. Su obra magnífica, que está referida estilística y temáticamente a la tradición del buen escribir del Siglo XIX, no habla de la Colombia moderna, sino del pasado. Álvarez que ha transcrito al lenguaje escrito una manera de hablar, como contando un cuento, sin tomar mayores precauciones con la sintaxis, y era un niño cuando sucedieron los hechos que describe, asume como propio el dolor de su pueblo, lo interpreta con una sinceridad y precisión que trasciende el episodio lugareño, y construye una historia de valor universal. Cosa que es por demás casi una definición de lo que es la buena literatura y lo que explica su permanencia.

