Escrito con sangre

Julio 08, 2022 - 11:40 p. m.

2022-07-08

Por:

Óscar López Pulecio

El informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que hace parte del Sistema Integral para la Paz, junto a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creadas por el acuerdo de paz de La Habana, entregado el pasado 28 de junio por su Presidente, el padre Francisco de Roux, está formado por diez volúmenes escritos con sangre.



Pronunció el padre De Roux en la ceremonia de entrega un discurso que, por su factura literaria, su contundencia, la enumeración de las atrocidades del conflicto armado, el mensaje de esperanza que nace del reconocimiento de la responsabilidad y el testimonio aterrador de las víctimas, es una página histórica imprescindible para entender la historia nacional. Un inventario de todas las miserias humanas arrastradas en un espiral de violencia sin fondo, sucedidas aquí, entre nosotros, sin que supiéramos o no quisiéramos darnos cuenta. Una guerra sin cuartel, 450.000 muertos, en la que el 80 por ciento de las víctimas han sido civiles no combatientes y en la que menos del 2 por ciento de las muertes ha sido en combate; más de 100.00 desaparecidos, más de 8 millones de desplazados, más de un millón de exiliados. La contabilidad del horror. El territorio de la guerra ha sido el cuerpo de los campesinos.



Un trabajo descomunal para encontrar una verdad elusiva, pues cada quien tiene una versión y una justificación, de lo sucedido. Entre el negacionismo y la impunidad. El trabajo no ha sido encontrar la verdad sino buscarla. Descubrir destellos de ella como un camino de reconciliación. Durante más de tres años la comisión escuchó a más de 30.000 víctimas en testimonios individuales y encuentros colectivos en 28 lugares donde se establecieron Casas de la Verdad. Se escuchó a todo el mundo, de labriegos a potentados; militares, paramiltares, guerrilleros, todos los que tuvieron un arma en las manos; en todos los lugares, de las grandes ciudades a los sitios más lejanos de la geografía, donde los más humildes quedaron entre dos o tres fuegos.



Y de allí no surgen certezas sino interrogantes, que el padre De Roux plantea como una protesta sagrada con el puño en alto: “¿Por qué el país no se detuvo para exigir a las guerrillas y al Estado parar la guerra política desde temprano y negociar una paz integral? ¿Cuál fue el Estado y las instituciones que no impidieron y más bien promovieron el conflicto armado? ¿Dónde estaba el Congreso, dónde los partidos políticos?

¿Hasta dónde los que tomaron las armas contra el Estado calcularon las consecuencias brutales y macabras de su decisión? ¿Nunca entendieron que el orden armado que imponían sobre los pueblos y comunidades que decían proteger los destruía, y luego los abandonaba en manos de verdugos paramilitares? ¿Qué hicieron ante esta crisis del espíritu los líderes religiosos? Y, aparte de quienes incluso pusieron la vida para acompañar y denunciar, ¿qué hicieron la mayoría de obispos, sacerdotes, y comunidades religiosas? ¿Qué hicieron los educadores? ¿Qué dicen los jueces y fiscales que dejaron acumular la impunidad? ¿Qué papel jugaron los formadores de opinión y los medios de comunicación? ¿Cómo nos atrevemos a dejar que pasara y a dejar que continúe?”. En la respuesta a esas preguntas doloridas está el camino a la verdad y quizás la paz.