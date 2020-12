El viejo Churchill

Diciembre 25, 2020 - 11:40 p. m. 2020-12-25 Por: Óscar López Pulecio

Si el joven Winston Churchill se caracterizó por ser un aventurero que buscaba guerras donde las hubiera para convertirlas en una crónica, no siempre muy veraz, de su heroísmo personal, el viejo Churchill se había convertido en un político fracasado, cuya oratoria excepcional había perdido su norte. Él mismo llegó a decir que el éxito en política se basaba en pasar con habilidad de un fracaso a otro.



Tuvo eso sí, la fortuna de que su oratoria coincidió en la hora más difícil con los hechos. Cuando llegó a primer ministro, en el gabinete de unidad nacional que reemplazó al gobierno de Neville Chamberlain, fue su voz contra el nazismo lo que le abrió un sitio en la historia que ni él mismo, que tanto trabajó para esculpirlo, hubiera soñado. Uno de sus muchos adversarios dijo de él que su papel en la guerra había sido hablar de ella.



Casi todo le había salido mal. Tenía sobre sus espaldas la pavorosa matanza de Galípolli, la península en el estrecho de Dardanelos que abría el camino al Mar Negro, cuando durante la I Guerra Mundial, como Primer Lord del Almirantazgo fue el responsable político del desembarco en una playa fuertemente defendida por los turcos, de un ejército de jóvenes australianos y neozelandeses, Anzac, que fueron masacrados. Ese desastre costó al final 300.000 bajas británicas y francesas. Fue el torpe desarrollo de una estrategia inteligente que buscaba abrir el camino del Mar Negro a Rusia, aliada de Gran Bretaña y Francia. Todos los datos de la inteligencia militar eran equivocados. Los barcos se enfrentaron a un estrecho minado y los soldados a las baterías turcas. Churchill gastó el siguiente decenio en tratar de explicar que no era responsable, cuando en realidad sobrepasaba su autoridad política de Primer Lord para inmiscuirse en las decisiones militares.



Y lo siguió haciendo, para exasperación de generales y almirantes, al volver milagrosamente al cargo de Primer Lord en 1939, cuando decide un ataque contra Noruega, invadida por Alemania. El ataque es un fracaso total (cuatro mil bajas, 14 barcos hundidos) que tumba al gobierno de Chamberlain y eleva a Churchill a Primer Ministro, como si nada hubiera tenido que ver. Allí se convierte en la voz de una Nación.

Capaz de convertir la penosa evacuación de Dunkerke de los ejércitos franceses y británicos diezmados y acorralados por Hitler contra el mar, en un gran acto de supervivencia nacional.



Fue cruel y vengativo hasta el final, pero también capaz de oponerse en solitario a los deseos de su propio gabinete de acordar una paz honorable con Hitler. Solo contra el mundo, suplicándole a Franklin Roosevelt que interviniera, cuando éste había basado su campaña de reelección en la no intervención. No hubo argumento que lo convenciera, ni siquiera que una Europa en manos del fascismo era un peligro para Estados Unidos, que veía un mayor peligro en una Europa en manos del comunismo. Pearl Harbor llegó en diciembre de 1941.

Estados Unidos entró en la guerra contra el Japón, aliado de Alemania y pudo entonces intervenir militarmente en Europa. A Churchill, ajeno a estos acontecimientos, lo salva la campana.



Va a producir el nieto del Duque de Marlborough, una historia de la II Guerra Mundial en varios volúmenes, que giran todos en torno a él como héroe indispensable. Roy Jenkins en su voluminosa e implacable biografía lo pone en su lugar, que es todavía muy alto.