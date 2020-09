Don Álvaro H.

Septiembre 04, 2020 - 11:40 p. m. 2020-09-04 Por: Óscar López Pulecio

La casi centenaria vida de don Álvaro H. Caicedo coincidió con la construcción de lo que hoy se llama el Valle del Cauca, que es una creación contemporánea. Fue él uno de los protagonistas de esa tarea.

Un liderazgo excepcional porque abarcó los aspectos esenciales que se requieren para la consolidación de una sociedad: lo empresarial, lo político, lo informativo, lo solidario. A eso añadía una característica que le era muy propia y que escasea en personas poderosas: la gentileza. Era un hombre sencillo, cálido, divertido, franco, con un don de gentes que era precisamente eso, un don, que no se les concede a muchos. Lo ejercía a cabalidad desde la encumbrada posición en que había nacido como hijo de uno de los hombres más ricos de la Colombia de su tiempo.



Tenía una particular curiosidad por lo que pensaban los demás y por la medida en que esas ideas se distanciaban de las suyas, que eran muy tradicionales en lo político y muy avanzadas en lo empresarial. En las páginas de Occidente, un periódico que nació como toda la prensa escrita por razones políticas, tuvieron acogida sin embargo las más diversas opiniones. Contribuyó a ese debate con sus propias ideas escritas en una prosa elegante, precisa, con argumentos impecables. No fue un periodista en el sentido de alguien involucrado en cuerpo y alma en el oficio noticioso, sino más bien un escritor que conocía bien el impacto que la información tiene en la sociedad y la responsabilidad que tienen para con ella los dueños de los medios.



Consideraba una obligación para una persona de su posición participar en el debate político y ciudadano, en concretar con su participación en el escenario legislativo, y en obras humanitarias y sociales su pensamiento.

Criterio que debería ser ejemplo para las nuevas generaciones de empresarios vallecaucanos, tan alejados del acontecer político. Con su muerte desaparece el último de esos patriarcas, que tuvieron la visión de una región poderosa económicamente, equilibrada socialmente, cuya prosperidad estuviera fundada en la justicia social. Su mejor legado es su ejemplo, revivir el entusiasmo y la entrega del grupo de empresarios que pusieron al Valle del Cauca en el mapa colombiano desde la segunda mitad del siglo pasado. Los nubarrones que hoy la amenazan requieren de esfuerzos como los de entonces.



Fue uno de los precursores de lo que hoy se llama la responsabilidad social empresarial, que va mucho más allá de las relaciones de la empresa con sus colaboradores, pues involucra a sus proveedores, a sus clientes, al entorno. El grupo empresarial que contribuyó de modo tan decisivo a crear es una prueba de ello. Pero no olvidó el viejo criterio cristiano de la filantropía, como una manera de compartir y aliviar con otros padres sus propias penas.



Y si me es permitido una nota personal. No existían para don Álvaro H. Caicedo brechas generacionales. Luego de años de conocerlo, desde que siendo un muchacho me invitó a su casa solo para saber quién era yo y qué pensaba de la vida, terminamos siendo amigos. Honró mi casa con su presencia muchas veces. Un día me dijo que no iba a volver si yo le seguía diciendo don Álvaro como lo hacía por razones de edad, dignidad y gobierno. Su muerte me libera de ese compromiso y vuelvo a usar ese tratamiento en esta nota tan penosa de escribir, pues no hay mejor calificativo que ese para definirlo. Todo un señor.