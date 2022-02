Viva Italia

Febrero 11, 2022 - 11:40 p. m.

2022-02-11

Por:

Muni Jensen

Cada año la revista The Economist selecciona el ‘país del año’, destacando los logros y mejoras que han emprendido los países ganadores.



El año pasado seleccionaron a Malawi, país de África oriental, por su éxito al ‘mejorar la democracia y acabar el autoritarismo’. Colombia se llevó el premio en 2016, tras los intentos para lograr el proceso de paz. Otros ganadores han sido Uruguay, Uzbekistán y Túnez. El reconocimiento es comparable al premio que se le da en el colegio, no al alumno más destacado sino al que más ha mejorado.



En un año de crisis, covid, desigualdad, fragmentación política y estallidos sociales, no parecía fácil encontrar un país ganador. Pues bien, este año el premio se lo ganó Italia, un país conocido más por su cultura magnífica y los Bunga-Bunga de Berlusconi, por la inestabilidad económica, los cambios súbitos de mando, y su gastronomía de talla mundial. Hoy, en cambio, es un demostrado ejemplo de recuperación del covid, manejo estable de su economía y un notable crecimiento en 2021, mayor al de Alemania y Francia.



El arquitecto de esta historia de éxito se llama Mario Draghi, primer ministro italiano que ha conducido al país con templanza y responsabilidad. Draghi, economista y banquero, llegó al poder en febrero del año pasado, en plena pandemia. Antes fue director durante una década del Banco Central europeo, responsable de la política monetaria de la eurozona en un momento crítico.



Su liderazgo está demostrado y se reforzó cuando este mes salió bien parado de un proceso electoral complejo, en el cual intentó pasar de su cargo de Primer Ministro a la Presidencia del país, una posición más ceremonial.



La posible inestabilidad tras un eventual cambio de mando alcanzó a crear angustia entre muchos italianos. Al final el proceso electoral terminó en lo mismo, con el octogenario Sergio Matarella reelegido como Presidente, y Draghi atornillado a su cargo un año más.



La continuidad será positiva a corto plazo para Italia, pero el reciente ciclo electoral desenterró fracturas complejas en la política y sociedad italiana. Los nuevos partidos de extrema derecha, La Lega y Cinco Estrellas están ganando terreno con su agenda radical.



La participación femenina es mínima, y llama la atención la mujer más destacada es Giorgia Meloni, del partido de derechas llamado Hermanos de Italia. Pocas mujeres hay en la esfera política del país.



Tal vez lo más preocupante es que la estabilidad política y económica está concentrada en dos líderes del presente, y no un proyecto de futuro: un presidente respetado al final de su carrera, y un primer ministro estrella que no parecen tener sucesor.



Lo positivo es que por ahora Italia tiene líder y la Unión Europea una voz de autoridad, algo que compensa la ausencia de Merkel y la impopularidad de Macron.



Esto se convierte en un respiro de alivio en momentos donde suenan los vientos de guerra en Ucrania y ante las preocupaciones de la recuperación Europa y los vaivenes de la economía mundial. Su presencia es alentadora para Italia y para Europa, su capacidad incluso de convertirse en un vocero para Europa es tranquilizante pero insuficiente.

