La derrota del showman

Noviembre 06, 2020 - 11:40 p. m. 2020-11-06 Por: Muni Jensen

Hace exactamente cuatro años, el gran Manuel Erice (qepd), me invitó a colaborar en la tarea de escribir y publicar el libro ‘El triunfo del showman’, un recuento de la insólita campaña electoral de Estados Unidos entre Donald Trump, un ‘outsider’ que se enfrentó al establecimiento, y la impopular y preparadísima candidata demócrata Hillary Clinton. Nuestro reto fue identificar las claves del éxito de Trump, desde el voto femenino hasta el manejo de los medios. Hoy, las razones de su éxito sirven para explicar la trayectoria que ha seguido el país.

Descrita por Erice como: “Una nación que hoy amenaza fractura, repartiendo euforia y desaliento en forma equilibrada”, hoy lo es más que nunca. Al llegar al fin el imperio de Trump, si gana Joe Biden hereda un país fracturado. Armado de experiencia y debilitado por los años, su tarea sería restablecer la decencia en Estados Unidos y devolver al país a la mesa de los demócratas del mundo.



Los últimos cuatro días han dejado múltiples lecciones. La más importante es que el presidente más controvertido, tramposo y antidemocrático de la historia de Estados Unidos, casi gana la reelección.

Logró transformar a su partido y al país con grosería, sin acatar las reglas del gobierno y saltándose los procesos de su cargo. Aun así, ha alcanzado casi 70 millones de votos, y el triunfo en la mitad de los Estados. Ya no hay sorpresas, como las hubo en 2016, sobre su estilo de gobierno, su política comercial, sus relaciones internacionales. No hay disculpas, ni fueron los rusos, ni los ciberataques, ni fue porque su rival era impopular.

El ‘trumpismo’ es hoy un movimiento ineludible, escudado por políticos tradicionales como Mitch McConnell, supuestos estandartes del partido de Lincoln y Reagan. La mitad de los americanos, lo prefirieron. ¿Racistas todos? No. ¿Misóginos? Algunos. ¿Corruptos? Quizás no. Latinos, mujeres responsables y trabajadoras, hombres luchadores, jóvenes ricos con aspiraciones emprendedoras, veteranos de las guerras que Trump esquivó, jefes de empresa, abuelas y empleados de fábrica, le votaron. No solo eso, se vistieron de pies a cabeza con su nombre, y salieron a la calle desafiando un virus mortal para demostrar su entusiasmo. Una fuerza de ese tamaño no se puede desconocer, y entenderla será el primer desafío de un eventual presidente Biden.



Ni las encuestas, ni los analistas, ni los medios han podido explicar la popularidad de Trump. La cadena Fox, que por cuatro años subió sus ratings e ingresos como el más ruidoso (no el único) amplificador, hoy se intenta desmarcar del presidente. Otros medios tradicionales publicaron durante cuatro años, con perseverancia, listados de las mentiras del presidente, sus acusaciones de acoso sexual, sus fraudulentas declaraciones de impuestos, sus imperdonables retiros de las organizaciones internacionales y su reprochable amistad con dictadores como Kim Jong-Un. No importó. Columnistas serios y canales prestigiosos se redujeron a insultos y burlas, bajando ellos también el nivel del discurso. La indignación de los científicos, no logró ni siquiera las máscaras en los actos de campaña. Los académicos, pensadores y economistas que por cuatro años se dedicaron a criticar con argumentos racionales, no lograron la famosa ‘ola azul’ del triunfo demócrata, ni el voto de protesta y deseo de cambio, ni cambiaron el sistema, ni influyeron en los resultados. Ni siquiera Obama.



Joe Biden, si logra la ‘última milla’ de camino a la Casa Blanca, tiene dos tareas. La primera, enfrentar la resistencia de su antecesor, bloqueos a su equipo de transición, una Casa Blanca en desorden, y múltiples demandas a la elección. La segunda, tratar de interpretar el sentimiento de los americanos que no le votaron, incluirlos en su plan para el país, comprender cómo pudieron intentar reelegir a un populista autoritario en el país de la democracia liberal. Algo cambió, y Donald Trump no es más que el síntoma de un país que se partió en dos. La derrota del ‘showman’ es solo el principio de una profunda y necesaria reflexión.



