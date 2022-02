Yo pecador

Enero 31, 2022 - 11:45 p. m.

2022-01-31

Por:

Miky Calero

Bueno aquí no voy a hablar de las distintas opiniones que hay sobre el ‘pecado’. Cada religión o cada creencia tiene sus propias interpretaciones de los distintos textos sagrados y según su grado de fanatismo o fundamentalismo los pecados se pueden volver más grandes. Solo falta que algún loco por ahí salga a decir que respirar es pecado. Respeto el camino de cada cual y aquí voy a hablar del mío.



Tampoco voy a confesar si yo estoy dentro de los fornicadores, adúlteros o que haya deseado la mujer del prójimo. Tampoco voy a hablar de los siete pecados capitales dentro de los cuales se incluye la gula, la lujuria, y la pereza.



Pero como para mí, aclaro, solo para mí, la palabra pecado no me gusta, está asociada a la culpa y a la manera que una parte de la humanidad domina a la otra parte. Voy a cambiarla por ‘embarrada’. ¡Sí! Yo me declaro culpable de muchas embarradas en mi vida, y si cuando llegue a tocarle la puerta Pedro no me deja entrar porque estoy muy embarrado, allí veré qué otra puerta hay por ahí, o trataré de ‘bañar’ mis culpas antes de emprender el viaje.



Entonces voy al grano como dijo el dermatólogo. Mi embarrada más reciente es mi adicción a las pantallas y a las redes sociales, me dejé atrapar por ellas, me dominan, quiero saber de chismes, de nuevas tendencias, de lo humano y lo divino y también que piensa la gente de mí… qué embarrada.



Pero como para cada comienzo de año, hay promesas yo también hice las mías:



Primero: Apago mi celular a cierta hora de la noche, quisiera que siempre fuera a las siete y no lo vuelvo a consultar sino hasta el otro día.



Segundo: durante la semana me aparto de una adicción muy fuerte que se llama ‘Nesflis’ y peco solo los fines de semana. Durante la semana, cuando lo logro -recuerde estamos hablando de adicciones-, leo y leo y vuelvo a esa bella costumbre de quedarme dormido con el libro sobre el pecho… A esta edad eso pasa más rápido de lo que yo quisiera.



Finalmente, creo que todos nos dejamos atrapar en situaciones que se convierten en adicciones como: relaciones malsanas de pareja, trabajos donde no nos sentimos bien, peleas familiares, etc., y como la vida es un ratico, para mí esos son los verdaderos pecados o embarradas porque son contra uno mismo y la verdad llegamos a este planeta a pasarla bacano. Así que por más ‘embarradas’ que cometamos siempre habrá ‘jabón’ para limpiarlas. Un perdón sirve, un cambio de rumbo a tiempo, trabajo social o una bella palabra, qué sé yo, cualquier solución que nos lleve a vivir con intensidad y respeto a los demás.



Pedro, mi llave, no me desampares ni de noche ni de día, háblale a Chucho bien de mí, no se arrepentirán, trataré de ser un buen muchacho aquí y allá. ¡Ay! antes de que se me olvide, la Soberbia, otro de mis ‘pecados capitales’, creerme que me las sé todas. ¡Mmmm! ¡Qué embarrada capital!

