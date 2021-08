Timbiqueño

Agosto 02, 2021 - 11:45 p. m.

Soy de Timbiquí, ¿y qué? Me enamoré de ese pueblo Pacífico desde que en uno de los primeros festivales Petronio Álvarez oí a los muchachos de Herencia de Timbiquí. No lo podía creer, tanto talento y allí comenzó una linda amistad con ellos. (me considero África descendiente también ya que la ciencia dice que la humanidad nació en ese continente).



Me puse en la tarea de ayudarlos a cumplir sus sueños. ¡Vivir de la música! Me convertí en uno de sus aliados y empezamos por hacer herramientas para lograrlo, fotos, videos y comunicados para divulgarlos y hacer que los productores de música se fijaran en ellos. Esos comunicados y con las ayudas audiovisuales llegaron hasta Miami, Stefan, Santander y otro productores. Hicimos muchas presentaciones en Cali entre ellas con Aterciopelados en el Club Campestre en el marco de el evento ‘Desida por la vida’, fue su primera presentación con un grupo famoso, ahora ya han compartido tarima con los grandes del planeta. (Expreso del Oeste, mi grupo de rock, compartimos tarima con ellos en sus comienzos, ¡un honor!).



Los primeros años de ellos en Cali fueron duros y muchas veces no sabíamos de donde saldría la plata para pagar el arriendo. Muchas veces tuvieron que aceptar trabajos duros, inclusive en la ‘Rusa.’ Algunos por desespero desertaron del grupo y buscaron oportunidades en otras actividades, entendible. Recuerdo el día que William, uno de los fundadores y una de las voces principales del grupo me dijo que tenía que conseguir una plata porque iba a comprar unos equipos de peluquería de un negocio que cerró porque él con su mujer se iban a dedicar a montar una para ellos. Obviamente le dije que era un disparate y que yo no había perdido la fe en ellos y que el talento inigualable que tenían en algún momento alguien lo reconocería y el mundo entero tenía que escuchar su música.



El grupo se fortaleció con la producción de un talentoso de la música de nombre Gustavo Escobar, quien los produjo durante un periodo y les ayudo en fusionar lo Pacífico con algo de rock y reggae, inclusive también empezaron a tener un componente muy fuerte en vientos que los acercó un poco a la salsa.



Allí me di cuenta que no lográbamos llegar más allá conmigo, pero vinieron oportunidades como presentarse en el festival de música de Viña del Mar en Chile de la mano de Christian Salgado donde su presentación fue apoteósica. También abordó la nave Pablo Gallego, el argentino que supo mover las fichas en su momento, y ya la historia la sabemos.



Escribo esta columna porque me llegó en redes por cosas del destino la presentación que William y Vegner, sus cantantes y compositores, hicieron para el presidente Santos y los militares que acompañaron el proceso de Paz, una presentación muy conmovedora, les recomiendo verla: https://fb.watch/v/6mRoyjxt2/

