Junio 21, 2021 - 11:45 p. m.

2021-06-21

Miky Calero

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus políticas sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos con base en la pequeña y mediana producción. A alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, donde los consumidores se hacen partícipes de su alimentación, volviendo a tender lazos con los productores. Además, el concepto de soberanía alimentaria contiene los siguientes pilares: se prioriza a los alimentos como una necesidad y un derecho fundamental de todo ser humano, ricos y pobres.



En la antigüedad los pueblos que sobrevivían eran los que tenían la alimentación resuelta. Cuando un reino quería conquistar a otro era suficiente con cerrarle sus fronteras para no permitir el ingreso de los alimentos.



A raíz de lo que ha acontecido en el último año, pandemia y paro nacional, se está hablando sobre la ‘seguridad alimentaria’ como algo a lo que hay que pararle bolas.



Durante esta emergencia donde el hambre es evidente, se están creando comedores comunitarios, muy importantes para ayudar a mitigarla. Pero eso solo resuelve el problema a corto plazo, la solución tiene que buscarse en crear granjas urbanas y comunitarias, trabajar en proyectos de capacitación, centros de acopio y comercialización, etc., que nuestra comida la cultivemos dentro de nuestra propia periferia, comida sana y nutritiva. Finalmente las mentes de los recién nacidos requieren una alimentación balanceada para que sus cerebros se desarrollen adecuadamente y que cuando sean adultos se conviertan en personas con capacidades pensantes y productivas.



Hace ya un tiempo atrás se creó un colectivo de nombre ‘Sembrando Cali.org’ que viene hablando del tema y la importancia en que la comida de una ciudad esté ‘cerca de la mano’ y no se dependa tanto de otros departamentos o de otros países. Cuando se bloqueó la entrada a Cali durante unas semanas empezaron a escasear muchos de los productos indispensables para la alimentación de nuestra gente. No me imagino si hubieran sido meses, seguramente por un huevo o un tomate terminamos matándonos.



No me cansaré de hablar sobre ciudades como Detroit y Ámsterdam… ya lo entendieron y en un compromiso de ciudad en lo público y en lo privado lo lograron y ahora tiene sus propios alimentos.



Colombia tiene un 54,2% de inseguridad alimentaria, esto quiere decir que cada uno de dos hogares tiene insuficiencias en relación con la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). Por esta razón es fundamental que el país y las ciudades replanteen lo hecho hasta hoy y avancen en acoger conceptos como la soberanía alimentaria.



Por eso Cali tiene que enfilar sus esfuerzos hacia ese objetivo, porque sin alimentos, no hay educación, no hay deporte, no hay seguridad y no hay vida. ‘¡As easy as that’!, dirían los gringos.

