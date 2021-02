‘Parando el juego’

Febrero 01, 2021 - 11:45 p. m. 2021-02-01 Por: Miky Calero

‘Game Stop’ como se dice en inglés, se refiere a que en el mundo actual donde las redes son las que mueven todo, el sistema tradicional como lo conocemos, está viendo amenazado sus cimientos. Las grandes corporaciones que han sido las que han decidido qué se hace y qué no, están asustadas porque hay movimiento de jóvenes que pueden desestabilizar el statu quo.



Los grandes fondos de inversión esta semana vieron y sintieron el terror de lo que unos jóvenes (entre edades 18 y 26) en redes encriptadas en una plataforma llamada ‘Robin Hood’ y desde Reddit lograron comprar y vender acciones a su antojo sin que ‘La Calle Pared’ o ‘Wall Street’ pudieran reaccionar y manipular las cosas. Esta semana estos jóvenes pusieron en jaque mate todo el sistema tradicional y los fondos empezaron a perder valor. En el sistema financiero se les conoce como los ‘pescaditos’ y a los grandes como los ‘tiburones’. Pues esta semana los pescaditos pusieron a correr en temor a estos grandes tiburones y esto es solo el comienzo. Como se dice ‘ya no comemos cuentos’ la manipulación de los pocos grandes sobre el ‘rebaño’ cada vez es menor.



¿Cómo será lo que se viene? Buena pregunta, es muy difícil predecirlo, pero que todo el sistema se va a reinventar, eso que no nos quepa la menor duda. Entre más nos resistamos a ser parte de ese cambio más difícil nos será sobrevivir. Lo único que sí podemos hacer es tratar de ser parte de una manera positiva donde le apostemos a una sociedad más armónica. Seguramente ya no habrá unos ‘cacaos’ determinando el camino y otros pocos sembrando el temor y el miedo que es la gasolina para tener el control de las masas.



Las grandes corporaciones y los billonarios grupos bancarios y financieros igual que las farmacéuticas acostumbradas a subir o bajar el mercado accionario a su acomodo, serán cosas del pasado.



Lo vimos patético con lo que sucedió esta semana y lo estaremos viendo venir como un huracán, pero lo único que podemos hacer es no tener miedo. Sabemos lo que viene por lo cual podemos prepararnos para ser parte de ese cambio positivo. Como dice el dicho ‘los cambios siempre traen mejores cosas’ todo depende de con qué ojos los miremos.



La tecnología es tan veloz que en las dos últimas décadas los cambios han sido más que lo que ha sucedido en toda la historia de la humanidad.

La ciencia ficción ya es ciencia real.



PD. Otro cambio que se viene y grande, tiene que ver con la seguridad alimentaria y cómo va a pasar a muchas manos de cultivadores consientes en lo rural y en lo urbano. Ya las grandes corporaciones que manejan parte de la alimentación y los insumos, van a desaparecer:

tenemos ejemplos de cómo ciudades como Detroit pasó de ser una ciudad industrial a una ciudad que cultiva sus alimentos en el área urbana y semi rural de su entorno, no más grandes viajes para los alimentos, a consumir local.