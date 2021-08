Agosto 16, 2021 - 11:45 p. m.

2021-08-16

Por:

Miky Calero

No más mentiras, ya estamos cansados de informaciones a medias o amañadas. No más engaños en la publicidad de productos y etiquetas donde se acomodan las palabras para decir lo que sus fabricantes quieren y no lo que el consumidor realmente recibe. Que no nos metan el dedo en el ojo haciéndonos creer que hay productos ‘milagrosos’ que sirven para todo… y no dicen de sus efectos nocivos para nuestros cuerpos y nuestra salud. Hábiles publicistas en el manejo de las palabras.

No más comerciales políticos en épocas electorales donde prometen y prometen cosas que ellos mismos saben que nunca serán posibles. No más de meter miedo y rabia para conseguir que la gente ‘salga a votar berraca’.



No queremos ver más comerciales de televisión donde las CAR o Corporaciones Regionales nos muestren cómo están cuidando los recursos naturales cuando sabemos que toda esa belleza no es real, sería bueno también que mostraran lo que no han podido hacer, como descontaminar los ríos, Cauca, Bogotá y muchos máas en nuestra geografía.



No más esclavitud laboral y especialmente donde los empresarios exigen resultados y tiempo de sus trabajadores hasta reventarlos. Ahora en la virtualidad muchos ejecutivos trabajan jornadas laborales de más de diez horas diarias sin siquiera poder levantarse de sus sillas en frente de un computador todo el tiempo sin poder atender sus necesidades personales y las de sus familias. Antes por lo menos en la presencialidad se tenía tiempo para desplazamientos y entretiempo de una reunión a otra. Los jefes creen que pueden llamar a sus empleados a cualquier hora porque ‘son muy bien pagados’. No más feudalismo en nuestra sociedad, trato más respetuoso y consiente. No más jefes ‘plumas blancas’, intocables. No más esclavitud moderna.



No más manipulación de redes, que a través de verdades a medias se nos polariza más y se promueven odios viscerales que nos llevan a violencia y destrucción y lo digo de parte y parte, los extremos no nos conducen a nada bueno.



No más muerte a líderes sociales y ambientales, triste decir que nuestro país es campeón mundial en eso, aquí se mata por no pensar o cuestionar el ‘status quo’.



Queremos más bien gente honesta, políticos de verdad con compromiso real por defender el bien común y no ‘caudillos o caudillas’ entronizados en sus ‘liderazgos’ controlando todos los presupuestos y puestos de nuestros departamentos y ciudades.



Hasta cuándo se ‘hacen las leyes para hacer las trampas’ y la gente idónea no es la que ejecuta los contratos sino los amigos del poder. Sueño con una sociedad más equitativa y justa donde quepamos todos y las oportunidades para los menos favorecidos sean reales y no el contenido de interminables promesas en comerciales televisivos, radiales e impresos.



Por mis amigos de la isla de Providencias, por favor no más abandono estatal y malos manejos en su recuperación.



¡Que viva Colombia, libre de corrupción y maltrato! ¡Seguiré soñando!