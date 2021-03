Miedos de comunicación

Marzo 29, 2021 - 11:45 p. m. 2021-03-29 Por: Miky Calero

Esta frase es de un gran pensador, Eduardo Galeano, ¡gracias maestro!

Es claro que el miedo es la manera mas conocida por los gobernantes para tener el poder y el control sobre las masas. Hay muchas maneras de hacerlo… por medio de la religión, de los medios de comunicación, de la política y ahora a través de las redes.



La prensa, los noticieros de televisión y las emisoras de radio, que son los medios de comunicación tradicionales, pertenecen en la gran mayoría a grupos empresariales grandes, con sus propios interés y afiliaciones políticas. Lo que quiere decir que comunican o ‘des comunican’ lo que les conviene a sus propios intereses.



Muchas veces se pude utilizar la información parcialmente o magnificarla para generar confusión y por hay derecho el miedo.

Recordemos lo que pasó en la campaña del plebiscito donde Juan Carlos Vélez promotor del ‘no’ reconoció en palabras textuales: “Estábamos buscando que la gente saliera a votar berraca”. Manipulando información para generar el caos y así hacer que la gente no sea objetiva sino que obedezca al instinto primario que es el miedo.



Ahora con la posibilidad de usar las redes donde gran parte de lo que se dice es falso o ‘verdades a medias’ que son ‘mentiras a medias’ por lo cual ‘engaños a medias’ pero engaños al fin y al cabo.



Así se pueden generar reacciones en masa que llevan a tomar decisiones totalmente desacertadas.



Los mas propensos a mentir a través de los medios son los extremos en la política, lo hacen los de la izquierda, lo hacen los de la derecha, si Uribe dice algo sale Petro con una mayor y así reina el miedo en los seguidores de ambos extremos, no hay ‘que comer cuento’, o ‘tragar entero’.



Utilizar los medios para hacer promesas y posturas que no son verdad, es lo que le pasó a la congresista Paloma Valencia cuando en su apasionada defensa virtual de una ley aprobada en el Congreso sobre el maltrato infantil se contradijo. Ella fue desmentida por su hija Amapola, cuando la interrumpió y le dijo que porque decía, ‘no pegarle a los hijos’ cuando ella lo hacia. Ya le había dicho ‘te odio’ todo esto al aire, que vergüenza.



La religión no se queda atrás, mas ahora que han surgido tantas iglesias de garaje que asustan a sus seguidores a través de sus voces magnificadas por potentes equipos de sonido, que ‘viven en el pecado’ y que por lo tanto es a través del diezmo que se puede comenzar, así que señores pecadores sigan pecando que la absolución se consigue con la chequera.



No nos dejemos meter miedos por los medios de comunicación, vivamos la vida plena que solo se logra libre de culpa y miedo. La verdadera libertad para vivir la vida plena es cuando se hace lejos de las manipulaciones, odios y mentiras. Vivir el presente con valor y no el futuro con temor.

