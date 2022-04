El tiempo de las regiones

Abril 11, 2022 - 11:45 p. m.

2022-04-11

Por:

Miky Calero

Acostumbrados a gobiernos centralistas que toman decisiones desde la capital, por personas que no salen de sus escritorios, ajenas a lo que pasa en las regiones, queremos saber qué dicen los candidatos a la Presidencia. Por eso cedo esta columna a Darío Indalecio Restrepo, profesor de Economía en la Universidad Nacional, miembro de la red de iniciativas para la gobernabilidad, la democracia y el desarrollo territorial -Rinde.



“El tamaño importa. El Estado nacional es muy grande para temas que requieren focalización, como la conexión de carreteras secundarias y terciarias para desembotellar la economía campesina. Los municipios son una escala pequeña para intervenir sobre los 82 ecosistemas estratégicos que nos convierten en uno de los cinco países más biodiversos. El departamento es pequeño si consideramos las grandes infraestructuras de conexión de mercados al comercio mundial.



El territorio no es solo topografía, sino tejido social, productivo, cultural y ambiental. Por eso Colombia lleva 40 años construyendo la dimensión regional de las políticas. Cinco Regiones Administrativas y de Planeación (RAP) organizaron con el apoyo técnico de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el primer gran foro con los candidatos sobre las regiones de Colombia. Tres grandes enseñanzas:



Primera enseñanza: es necesario conectar las regiones internamente mediante carreteras, vías acuáticas, puertos, aeropuertos, redes eléctricas, de internet. Sin conexión no hay desarrollo ni seguridad, pero en virtud del centralismo las carreteras conducen a la capital y de estas a Bogotá, mientras que internamente las regiones están aisladas.



Segunda enseñanza: sin capital no hay desarrollo y el crédito público y privado, las industrias y el trabajo calificado se concentran en el triángulo de oro (Bogotá, Medellín, Cali), el eje cafetero (Pereira, Manizales), Santander (Barranca) y Atlántico (Barranquilla). Siete capitales y Bogotá concentran las oportunidades de desarrollo y el resto del país se trata así, como un ‘resto’.



Tercera enseñanza: el desarrollo es la materialización de un cúmulo de conocimientos sobre la organización del habitar, la producción, los consumos y la vida social. Por eso debe invertirse más en investigación, ciencia y tecnología en cada región. Extender las universidades de alta calidad a todos los departamentos y fundar universidades campesinas. Los tejidos socioproductivos territoriales tienen conocimientos que deben ser reconocidos y apoyados para que el desarrollo sea incluyente, fomente la autonomía y haga partícipe a todos los colombianos de la construcción de la democracia y el bienestar”.



Mejor explicado imposible, gracias Darío. Ayer en el foro programático con los candidatos, donde fuiste el moderador, no sé si ellos tienen la película clara o siguen repitiendo las frases de cajón de siempre. Me quedaron más dudas que respuestas.