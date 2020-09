Calle 13

Agosto 31, 2020 - 11:45 p. m. 2020-08-31 Por: Miky Calero

Adentro:

​

Sé que mis rimas a veces causan disgusto.

Cuando mis neuronas corren hasta yo mismo me asusto.

Mis respuestas pueden ser tan agresivas.

Que hasta las letras me huyen porque tienen miedo de que las escriba.

No tengo rifles pa’matarte, solo basta con la pista.

Convierto letras en ideas como un ilusionista.

En una línea te mato, te fracturo, te lesiono.

Y en la siguiente te resucito cuando te menciono.

Eso es parte de mi arte que todo el mundo sepa.

Que estas rimas son pa’ ti sin tener que mencionarte.



El Aguante:

​

Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene.

Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene.

Aguantamos aunque tengamos los segundos contados...

...Aguantamos latigazos, que nos corten los dos brazos.

Fracturas en cualquier hueso, tres semanas con un yeso.

Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño.

Pa’ ver el cometa Halley hay que aguantar setenta años.

Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto...

...El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna.

Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo.

Aguantamos hasta el pendejismo.

Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente.

Aguantamos cada año a nuestro pu* presidente.

Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar.

Por lo que venga y por este instante. A brindar por el aguante.



La vida (respira el momento):



Uno nace mientras el planeta gira.

Los pulmones abren, la nariz respira.

Escuchamos al mundo con todo su alboroto.

Los parpados suben y los ojos tiran fotos.

Sí, salimos de la cuna para dormir en la cama.

Nos crecen los brazos como crecen las ramas.

Como crecen las hojas nos crecen las manos.

Como crecen los días cuando madruga temprano.

La muerte nunca nos venció, Porque todo lo que muere.

Es por que alguna vez nació.



Tú no puedes comprar el viento, Tú no puedes comprar el Sol, Tú no puedes comprar la lluvia, Tú no puedes comprar el calor.



Estos son versos, filosofía, poesía del gran Residente, René, grupo musical Calle 13, a ellos dedico mi columna de hoy.