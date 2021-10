Octubre 11, 2021 - 11:45 p. m.

2021-10-11

Por:

Miky Calero

Cafre: Se dice del desadaptado, rebelde, loco, bueno para nada, desobediente, etc. etc. A mí me dicen “el cafre de Miky”, y prefiero ser recordado por cafre que por niño bueno. La verdad es que de cierta manera no he tragado entero y he cuestionado muchas cosas de la sociedad en que crecí. Muy temprano fui echado de varios colegios y terminé mi bachillerato por correspondencia, pero me gradué con honores como fotógrafo, profesión que todavía ejerzo con mucha pasión y buenos resultados.



Me deje crecer el pelo a muy temprana edad, cuando no se estilaba y contra de la voluntad de mis padres. Los niños buenos usan corbata, prenda que no uso ni a vainas (¡ni a bate! como diría mi sobrino el cafre encorbatado, Sebas) porque va en contra de mi ‘religión’.



He hecho lo que me ha dado la gana, ‘en el buen sentido de la palabra’, y aunque he herido personas en el camino, nunca ha sido con mala intención y a las cuales les pido tres mil excusas.



He descendido a las profundidades del agua como buzo y también he tocado las nubes como aviador. He sido papá, rumbero, músico, columnista, activista, ardiente admirador de la belleza femenina (chicanero), director de documentales (a lo que ahora dedico parte de mi tiempo), pecados muchos (de algunos arrepentido y de otros en el proceso), pero principalmente estoy usando mi vida actual para el trabajo social y ambiental por mi ciudad, siento la obligación de hacerlo porque el universo me ha dado más de lo que merezco y vivo muy agradecido.



A los buenos cafres, que hay muchos, les digo, ¡colegas! vamos a seguir trabajando por dejar una cultura más sana; una donde seamos más honestos y transparentes, donde podamos construir una humanidad más ‘humana’, vuelvo y repito, ‘en el buen sentido de la palabra’.



PD: Al señor alcalde, a mi amigo Jorge Iván, ¿cómo quiere ser recordado en la historia? El que hizo grandes infraestructuras de concreto o defendió el medio ambiente privilegiando proyectos sostenibles para dejar una ciudad más verde, como dice su partido, el partido Verde, no el partido Gris. ¿En el proyecto del corredor ambiental y en el Parque Turístico Cristo Rey está teniendo eso en cuenta? ¿Se está promoviendo el respeto por la fauna y la flora?



Me suena contradictorio que en el monumento de Cristo Rey se tenga prevista esa megaobra con restaurantes y parqueaderos que colapsarán la ya caótica vía al cerro, esa bella montaña que es parte de una reserva para amortiguamiento, no solo para el clima de la ciudad sino para la fauna que allí encuentra un refugio… el ruido humano los ahuyenta.



Señor alcalde todavía está a tiempo de ser recordado por ser el que privilegio lo sostenible y no lo inmediato.



Estas mismas palabras se las digo a mi amigo Marco, director de la CVC, estamos a tiempo de salvar nuestros cerros tutelares.

​