¿Volver al campo?

Agosto 31, 2022 - 11:50 p. m.

2022-08-31

Por:

Medardo Arias Satizábal

Redistribución de tierras, producción de alimentos a gran escala para evitar la importación y ‘conciencia ecológica’ ante los combustibles fósiles, están en la agenda del nuevo gobierno.



Después que calentaron la atmósfera del país a punta de plomo, minas quiebrapatas, burros bomba, collar de arepas con metralla, los guerrilleros colombianos serán ahora “aliados en la búsqueda del cambio climático”. De ello está convencido el presidente de los colombianos que alista ya cientos de uniformes verde montaña para los que se convertirán en guardabosques, consejeros de paz y aliados, amigables, con el planeta.



Leo todas estas noticias y me froto los ojos para saber si es verdad y, en serio, que estos ahora buenos muchachos que tanta pólvora y sangre han hecho correr por la tierra colombiana, aconsejados por el zureo de la paloma de la paz, se vayan de rositas por los pueblos aconsejando a los campesinos para el buen uso del agua, contribuyan a la eliminación de combustibles fósiles y ayuden a limpiar los ríos que convirtieron en ciénagas de mercurio y alquitrán.



La verdad, no veo a Timo con un altavoz en París o en Nueva York, protestando contra el calentamiento de la tierra. O a Márquez en un barco de Greenpeace disparando contra los barcos balleneros, o a Catatumbo reforestando las cuencas del río Meléndez, o peleando con los colonos que siguen sacando madera de las riberas del Amazonas.



El asunto ecológico llegó tarde para la guerrilla, por su misma concepción del mundo enquistada en las luchas socialistas de los 60, cuando la prioridad era la tenencia de la tierra para su explotación agrícola, un modelo que fracasó en Cuba y en otras naciones. América Latina fue, en los 60, un escenario en el que actuaban terratenientes, gobernantes déspotas, dictadores, frente a una masa desharrapada.



Fidel inventó ‘zafras históricas’ que luego fueron un fracaso, acolitó una vaca que daba 50 litros de leche diarios, para conjurar el hambre del mundo, y sembró buena parte de la isla de Cuba con cítricos, en Jaguey Grande, para venderle a la Cortina de Hierro.



La guerrilla de las Farc centró buena parte de sus conversaciones de paz en La Habana, en una supuesta reforma agraria, -sin interlocutores-, pues ahí no fue convocado nadie que conociera de verdad el asunto agrario en Colombia, y que explicara que la tierra dejó de ser el quid del problema, que una creciente masa campesina emigró hace ya más de 30 años a las ciudades, que sus hijos engrosan hoy una próspera clase media de Twingo y apartamento propio, y que los nietos de esos viejos labriegos no quieren sembrar papa, yuca, perejil o tomate.



Volver al campo con éxito hoy requiere una billonaria inversión en tecnología, dinero el cual Colombia no dispone. Su PIB está determinado por industrias de servicios. Bancos, grandes cadenas de supermercados, inmobiliarias, la economía rentista, productores de alimentos a menor escala, tiendas de ropa, aerolíneas, empresas de transporte, casas de cambio, mercado automotriz, facturan mucho más, al año, que un cultivador de papa, papaya, arroz, fríjol o algodón. Ello sin contar la economía subterránea de la coca.



Centrar pues el asunto de la paz en la redistribución de la tierra, es un concepto que obedece a esquemas económicos del siglo pasado. ¿Cómo poner a producir una montaña, un valle, un llano, sin tecnología, sin gente que quiera hoy, como ayer, sembrar bajo el sol y enfrentar el albur del clima?



Muchos campesinos que no alcanzaron a encandilarse con las luces de la ciudad, llevaron estas a sus pueblos. Lo vemos en el Valle. Municipios como Palmira, Buga, Tuluá, son una réplica de Cali, con centros comerciales, discotecas, bullicio, y muchos vicios citadinos, sin trazas, en muchas hectáreas a la redonda, de las rutinas de laboreo que otro día distinguieron estas villas.