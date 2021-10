Ven a Cali

Octubre 27, 2021 - 11:50 p. m.

2021-10-27

Por:

Medardo Arias Satizábal

El cortejo avanza junto a la clínica de los Seguros Sociales, bajo las notas de una ranchera en la que se repite ‘yo no nací pa’semilla’, mientras los autos y buses que van adelante empiezan a acelerar en desorden porque seguramente sus conductores coligen que se avecina una tormenta.



Efectivamente, minutos después empieza un tiroteo para despedir al difunto. Salvas de homenaje, uno imagina, mientras la gente corre despavorida.



La imagen podría estar patentada en Sinaloa o Michoacán -en el parlante suena también ‘La cruz de marihuana’- pero todo esto transcurre en Cali, a pleno día, sin que ninguna autoridad detenga la barbarie.



El pasado sábado, después de degustar un excelente café en Valle en Paz, primer piso del hermoso edificio de Coltabaco, luego de una ronda por la Feria del Libro, caminé hacia la Avenida Sexta y pude ver, a la altura del Bancolombia de la Octava una caravana de motociclistas suficientemente arrogante para impedir el paso a cualquiera. Al domingo siguiente me enteré que muchos de ellos portaban machetes y realizaron atraco masivo hasta las inmediaciones de Bellas Artes, en la vecindad de Cannabis Park, cuando todavía está fresco el eco del tiroteo en el parqueadero del Centro Comercial Centenario.



Valdría la pena hacer la pregunta de uno de los protagonistas de Conversación en La Catedral, cuando inquiere por las desventuras de Lima, pero esta vez entre nosotros: “¿En qué momento se jodió Cali?”.



Una ciudad que no acaba de soltar su pasado -digno y glorioso hay que decirlo- cae de pronto en un abismo de violencia, de irrespeto a la vida, de genuino desamor por los dones naturales con los que Dios dotó a esta villa.



Se dirá que la migración indiscriminada desequilibró a la ciudad. Es probable; no se observa ningún sentido de pertenencia en quienes lanzan basura en la calle y desde autos, insultan a la autoridad, pintarrajean el espacio público, conducen por los andenes y en contravía, escupen a su padres, hermanos, amigos, y ponderan diariamente la dialéctica del ‘más vivo’ para que nada detenga su pérfido paso.



Tengo un vecino que parecía decente, propietario de un teatro, que ya me ha ‘bloqueado’ literalmente en cuatro oportunidades con sus múltiples carros. La última vez ocurrió el lunes pasado. Atravesó su camioneta frente a mi garaje, sin ningún motivo. Me preguntaba: y si debo salir con mi auto a medianoche, por alguna emergencia, ¿qué hago?

Al parecer al vecino no le importa; al día siguiente lo retiró con un gesto de odio, antes que pudiera preguntarle desde mi balcón si tiene problemas de visión o está ciego. No he tenido ningún tipo de diferencia con el personaje, por lo que intuyo no se trata de un asunto personal.



Pero Cali está así, algo envenenada, y le corresponde a los sociólogos, a los violentólogos, diagnosticar de dónde viene este germen de rabia, de resentimiento social atento a la mínima chispa para iniciar un incendio.



Lo que está claro es que la ciudad no tiene autoridad y no la tendrá hasta que los destrozos que provocó la ventolera del paro no sean subsanados.

No es posible mirar con simpatía a Cali cuando miramos sus estaciones de transporte arrasadas, quemadas, sus calles y avenidas ‘decoradas’ con mamarrachos, o cuando pugnamos por hacer un cruce, enfrentados a una jauría de carros y motos, porque no existe un semáforo que determine el tráfico, como en cualquier ciudad civilizada del mundo.



Dicho esto, no se entiende por qué la alcaldía de la ciudad promueve un supuesto premio que le han dado a Cali como ‘destino exquisito’ o ideal (¿?), por encima de otras ciudades latinoamericanas.



Me pregunto si de verdad alguien quiere venir a una ciudad que fue flor de América, con una vanguardia cultural envidiable, atrasada hoy en veinte años por la vesania de una turba que parece dormir para volver, en cualquier momento, a perturbar el sueño de sus habitantes.

​Sigue en Twitter @cabomarzo