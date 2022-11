Notas para un cuatro (II)

Noviembre 02, 2022 - 11:50 p. m.

2022-11-02

Por:

Medardo Arias Satizábal

La música jíbara hizo su arribo a los Estados Unidos a fines de los 50 y 60, con la llegada masiva de puertorriqueños al estado de Connecticut, donde una compañía tabacalera les ofrecía buenos sueldos, por sembrar tabaco de sombra en las riberas del río Connecticut. Fue entonces cuando a la ciudad de Hartford llegaron decenas de campesinos, procedentes en su mayoría de la localidad de Comerío. Los fines de semana, a través de una de las primeras estaciones de radio hispana, protagonizaban duelos de juglaría, en los que afloraban los versos de Ramito y de Chuíto. Estos duelos no se diferenciaban mucho de los que había protagonizado Yomo Toro en su natal Guánica, a través de la emisora ‘La montaña canta’.



Habría que preguntar quién no tocó con Yomo Toro; fue acompañante ilustre de casi todas las orquestas de salsa asentadas en Nueva York y Puerto Rico. Viajó con Fania por el mundo. Visitó Japón y Rusia, y al igual que Lavoe, expresó el orgullo de ser un jíbaro.



Tengo dos recuerdos precisos de Yomo Toro:



La primera vez que lo vi, fue en el Club Copacabana de Nueva York. Afuera caía la nieve, era diciembre, pero el sitio estaba atestado de hispanos que deseaban escuchar a la orquesta de Larry Harlow. Me situé con mi esposa en una mesa del fondo, y de pronto el reflector se posó sobre un hombre robusto, sentado en un banquito, en el escenario. Era Yomo Toro, vestido como Santa Claus, con botas bien lustradas y las manos ágiles que daban inicio a un concierto memorable. Estábamos ahí para aplaudirlo, para recordar ese ‘Tribute to Arsenio’ que había hecho años atrás junto a Harlow, con la voz de Ismael Miranda: “Arsenio, Arsenio, número uno en el tres/ fuiste rey del guaguancó/ fuiste maestro, poeta/ para mí una inspiración… y ahora que el cielo estás/ todo el mundo está llorando, todo el mundo pregonando el gran Arsenio murió”.



La segunda vez fue en Hartford Connecticut, en abril de 1999. Se presentó en la escuela ‘Mary Hooker’ delante de 200 niños hijos de puertorriqueños, descendientes de esos pioneros que trajeron la música jíbara a Norteamérica. Las maestras habían cuidado de indicarles pintar una bandera de Puerto Rico. Todos alzaron la misma, al coro de “qué bonita bandera/ qué bonita bandera… es la bandera puertorriqueña”, mientras Yomo seguía el ritmo debajo de su sombrero de pluma. Habló en español y algo de inglés. Los chiquillos reían. Creo que ese día lo amaron, a él que había empezado su vida artística con un grupo que se llamaba ‘Bury Caban y sus Cuatro Ases’, después del cual le dieron un contrato de diez años que lo llevó por toda la isla y Nueva York.



Su fallecimiento en Nueva York el 30 de junio de 2012 después de padecer un cáncer, llenó de consternación el mundo de la música antillana. Así como Willie Colón despidió a Lavoe con un memorial en el que lo llamó “Rey de la Guerras del Cuchifrito”, de Yomo Toro dijo: “Adiós mi amigo gordito sonriente, símbolo de nuestra nación. Junto contigo y Héctor rompimos barreras. Yomo, plantaste la bandera puertorriqueña en el corazón de América”.



Al igual que Gato Barbieri, fue invitado a participar en el cine. Toro aparece en ‘Crossover Dreams’, junto a Rubén Blades y en ‘Bananas’ de Woody Allen.



Se reconoce igualmente su trabajo junto a Paul Simon, Harry Belafonte, Linda Rondstadt y David Byrne. Músicos salseros como Roberto Roena, Nicky Marrero y Ray Barreto, siempre tuvieron un lugar en su corazón para el tremendo Yomo.



Sus últimos días en el Montefiore Medical Center, del barrio del Bronx, donde estuvo acompañado de su esposa Minerva y su hija Denise, sirvieron para recordar su aporte a la cultura hispana en Estados Unidos. Durante los 60 y 70 fue estrella del Canal 41, con su ‘Yomo Toro Variety Show’, un espacio parecido al que otro día hiciera el cantante Tito Rodríguez, con música y entrevistas. El New York Times lo comparó con Jimmy Hendrix, por la velocidad de sus dedos. Yomo era zurdo, pero ello jamás le impidió llegar a ser el maestro más grande del instrumento bandera de Puerto Rico.



En diferentes oportunidades, alabó las dotes de otros cuatristas como Edwin Colón Zayas, Pedrito Guzmán y Prodigio Claudio, pero aquella mañana de abril 1999, delante de los niños de Hartford, selló su testamento. Dijo que si algún día moría, se iba tranquilo porque ya tenía heredero; estaba a su lado y era el joven Alvin Medina, integrante del Proyecto Cuatro de Puerto Rico, con quien tocó en dúo para que no quedara duda de su afirmación.



En la Salsa no se volverá a escuchar la frase de Héctor Lavoe, “¡Guapea Yomo!”, pero ese sabor del pasado se quedó para siempre en la memoria.



Sigue en Twitter @cabomarzo