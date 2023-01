Mi vida XL

Enero 11, 2023 - 11:50 p. m.

2023-01-11

Por:

Medardo Arias Satizábal

La vida para un colombiano con una estatura de casi dos metros -1,97 dice mi cédula- no es fácil en lo que tiene que ver con adquirir ropa y zapatos, acomodarse en camas de hotel, tener siempre una silla de pasillo en el avión o en el teatro.



Supe que mi vida no iba a ser normal cuando heredaba la ropa de mis hermanos mayores y al poco tiempo los pantalones dejaban ver mis tobillos; mis pies empezaron a crecer también y en el equipo de baloncesto del colegio jugaba siempre de ‘poste’; ninguna gracia, pararse debajo de la cesta, recibir el pase y ‘push’, un punto.



Hace unos 35 años gané el premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja y pensé, para mis adentros, había llegado la hora del desquite. No imaginé casas, fincas, ni una lancha con dos motores 40 de pata larga para ir a pescar en Juanchaco, sino una cama que pudiera contener confortablemente mi noble humanidad. Llevaba media vida durmiendo con los pies por fuera y ya era hora de dar vueltas en mi cama, abrir brazos y piernas, contar ovejas sin tener que atajarlas a medio camino.



Ulyses, qué nombre para un excelso ebanista, era el carpintero de don Álvaro H. Caicedo, propietario y director del periódico para el que trabajé una buena temporada. Lo llamé y le expresé mi deseo. Lo cumplió a pie juntillas; me hizo una cama que parecía un estadio, en cedro Caquetá, un closet móvil que me permití diseñar y una percha para colgar el sombrero. La cama, además, tenía la gracia de tener cajones laterales para guardar ahí qué se yo, libros, almohadas de repuesto.

Luego sí me fui por todo el sur de España como cualquier rico de Cali y gasté la mitad de esa fortuna. Bebí vino de Rioja en Córdoba, probé calamares romanos en Toledo, cochinillo en la fonda de Cándido en Segovia, me hice pasear en calesa por Sevilla, mientras aspiraba el aroma del naranjo agrio que tanto gusta a los ingleses para sus mermeladas, y compré medias de caña alta, corbatas, camisas y zapatos italianos en el Corte Inglés de Madrid. Todavía Pambelé no había acuñado su famosa frase filosófica, pero cuando ocurrió, puntualmente le di la razón: “Es mejor ser rico que pobre”.



La fortuna, como todo, decreció, pero volví a Colombia con el fresco de poder dormir a mis anchas en mi poderosa cama. Sin reventar hilo.



No obstante, en la vida corriente me preocupa cuando no hay una silla de pasillo en el avión. En algunas ocasiones me dan la de intersección, frente a la portezuela, y debo escuchar con atención el discurso de la azafata en caso de emergencia. Me enseña a abrirla, si fuere el caso. En solo una tienda de Cali es posible conseguir camisas de talla 3 XL, pero zapatos número 45-46, o tenis 13, por ningún lado. Somos una minoría en Colombia, y debemos esperar algún viaje, algún encargo, para obtener una prenda. Las marcas que venden en línea nunca tienen estas tallas y si las registran, aparecen con el rótulo ‘agotado’.



Cuando tomo un taxi, el conductor debe correr la silla de adelante al máximo, y además doblar el espaldar de la misma para poder acomodar mis rodillas, y soportar el consabido y trillado dicho: “¿No hace frío por allá arriba?”.







Agacharse para cruzar puertas hace parte de la vida XL; aunque alguna vez en la casa museo del poeta Gabriele D´Anunzzio junto al lago de Garda me intrigó lo bajo de la puerta para acceder a la biblioteca. El guía dio una razón poderosa: Mussolini era muy amigo del poeta y lo visitaba a menudo. D´Anunzzio, conocedor de la soberbia de Benito, diseñó así este lugar para obligarlo a “inclinarse ante el saber”. El poeta era devoto del Dante y en su casa por él nombrada como ‘Il Vittoriale’, proliferan los bustos, las estatuas dedicadas al creador de La Divina Comedia.



Pero ser alto y guapo tiene también sus recompensas. Alguna vez en un supermercado de Boston, una anciana se detuvo delante de mí y soltó esta frase: “¿Are you from movies? You looking good!”.