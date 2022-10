México en una laguna

Octubre 19, 2022 - 11:50 p. m.

2022-10-19

Por:

Medardo Arias Satizábal

Son ya demasiadas las pruebas del maltrato a colombianos en el aeropuerto de México, pero la Cancillería colombiana, en cabeza de Álvaro Leyva teme presentar una carta de protesta ante ese gobierno, quizá por el compadrazgo ideológico que une hoy a las dos naciones.



México vuelve a vivir hoy los días del tenebroso ‘Negro Durazo’, jefe de la policía en tiempos del presidente José López Portillo, sin que Andrés Manuel López Obrador diga nada delante de la corrupción que empaña a los agentes de aduana y policía en general.



En diálogo con una colombiana que tiene desde hace varios años negocios en México, por lo que debe viajar de manera permanente a este país, me expresaba el temor que se siente hoy al llegar al Terminal 2 del aeropuerto mexicano, donde, así lo expresa, “lo peor son los federales”.

Chantajean diariamente a los pasajeros colombianos y les exigen la famosa ‘mordida’, la misma que puede llegar a los 200 o 300 dólares, so pena de devolverlos o enviarlos al oscuro 'Cuarto del Rechazo', donde se hacinan colombianos en medio de una pestilencia propia de cualquier cárcel suramericana.



Recientemente, un youtuber colombiano tuvo la experiencia de estar en ese lugar, y con una cámara oculta grabó las condiciones en que son detenidos ahí sus compatriotas, solamente por sospecha de los guardias de aduana. Gentes honradas que ahorran para pasar unas vacaciones ahí, son llevadas a esta celda porque “tenían cara” de narcotraficantes o potenciales emigrantes ilegales en busca del ‘hueco’ a través de Tijuana.



La frontera entre México y Estados Unidos vive hoy sus peores días por la crisis migratoria protagonizada mayormente por Venezuela, Cuba y Haití. Si se observa bien, entre los miles de desesperados que hoy no caben en el municipio antioqueño de Necoclí, en busca del sueño americano a través del peligroso Tapón del Darién, Colombia representa una ínfima minoría. Siendo este un municipio colombiano, no se ven ahí muchos connacionales que quieran emprender esa larga aventura hasta Panamá, para proseguir luego, a pie, hasta la puerta fronteriza de Estados Unidos.



Los carteles mexicanos tienen socios en Colombia, pero estos no van en vuelos regulares a ese país. Así las cosas, lo que se ve hoy contra pasajeros colombianos en México es un abuso que no tiene dolientes en ambas naciones. Quien hoy toma un avión con destino al país del poeta Jaime Sabines, está en manos de la policía de aduanas, la misma que puede cometer toda clase de atropellos, sin que nadie diga nada.



Lo que está ocurriendo saltó ya a las redes sociales, a los testimonios de quienes han visto vulnerada su dignidad, su libertad y su albedrío, solo por atreverse a pisar las calles de una nación que en otro tiempo fue noble amiga de Colombia. Ahí vivieron, hasta su muerte, Gabriel García Márquez y el poeta Álvaro Mutis, ambos, símbolos de nuestra cultura.

México fue también seguro refugio para muchos europeos, particularmente españoles, en tiempos de la Guerra Civil de 1936.



Sobrevive en el pueblo colombiano el gusto por la música del país azteca y más recientemente por su gastronomía. Hoy, en nuestras capitales abren cada día un restaurante mexicano, algo casi desconocido hace dos décadas.



De esta nación tengo dos recuerdos felices: el primero tiene que ver con la lectura de poesía que realicé en el Palacio de Bellas Artes, por invitación de Mario Rey, director de la revista La Casa Grande, y el segundo, una mañana en Acapulco, Estado de Guerrero, semidormido en una tumbona, mientras los pescadores descargaban jureles en la playa.

Un mesero de chaqueta abotonada vino hasta mí cuando ya estaba alto el sol, con un jurel frito y una cerveza Negra Modelo.



Ojalá un día podamos regresar a México sin el temor de ser tratados como indeseables.



Sigue en Twitter @cabomarzo