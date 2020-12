El ‘Manos Duras’ (II)

Diciembre 23, 2020 - 11:50 p. m. 2020-12-23 Por: Medardo Arias Satizábal

“Mi padre era un gigante con dos manos grandes, tocado por un ángel”, dijo su hijo Cristopher Barreto en el funeral de su padre hace 15 años, homenaje para quien contribuyó con su música a romper barreras raciales en Estados Unidos.



Ray Barreto retornó de Alemania en 1949 después de su servicio militar, con la idea firme de dedicar su vida a las congas; había practicado día y noche en la banda del ejército y también en el bar ‘Orlando’ de Munich, donde tenía licencia para descargar. Había olvidado a su padre, quien desapareció temprano de su casa en Brooklyn. Sabía que el East Harlem tenía la fuerza suficiente para cambiar al mundo; los avatares latinos, tocados por la pobreza, la falta de trabajo y otros males que no aquejaban al resto de la ciudad, eran el acicate para levantar la cabeza en medio de la desesperanza y la ausencia de oportunidades.



En el Nueva York de ese tiempo ya germinaba el talento de un escritor como Óscar Hijuelos, autor de ‘Los reyes del mambo tocan canciones de amor’, y el magisterio de los hermanos Palmieri, Eddie y Charlie, tutores de una generación iluminada.



Con los años, Barreto vio como el viejo Harlem desaparecía; el Teatro Campoamor, donde debutó Vicentico Valdés con los aretes que le faltaban a la luna, fue convertido con los años en una iglesia evangélica, pero el trabajo de músicos como Machito, Mario Bauza y Tito Puente, había terminado por romper barreras raciales en una ciudad que soñaba con ‘West Side Story’, la comedia musical de Jerome Robbins, con música de Leonard Bernstein. Los obreros gringos tarareaban ‘El Manisero’, con el acento de Desi Arnaz, sobre las armazones de acero, y en la radio se colaba una que otra canción venida del sur y del Caribe.



Sí, tocaba hacer el ‘crossover’, ir más allá del río, y fundir esta música ancestral del Caribe con la que hacían los afroamericanos en los clubes de Brooklyn y el Bronx, con el jazz. Barreto quería marchar en el mismo camino de Chano Pozo, el excepcional percusionista cubano; quería dejarse llevar por las notas de ‘Manteca’, por las ondas dulces y locas de la trompeta de Dizzy Gillespie. Es por ello que, antes que la salsa, lo suyo fue el ‘Latin Jazz’, esa música progresiva hija al tiempo de Thelonius Monk y de Ignacio Piñeiro, de Charles Mingus y de Arsenio Rodríguez: “Creo que la Guajira y los Blues son ritmos hermanos”, dijo Barreto. “Toda esta gente que cortaba caña en Cuba y los que recogían algodón en las plantaciones de Alabama, tienen un sentimiento musical idéntico...”, agregó.



Tocó inicialmente con el Latin Jazz Combo de Eddie Bonnamere, y permaneció cuatro años en las orquestas de José Curbelo y Max Roach.

En los veranos tocaba en las fiestas judías de las montañas de Nueva York, en las Addirondaks, en Woodstock. En 1957 tuvo la oportunidad de su vida cuando Tito Puente le solicitó reemplazar en su orquesta a Mongo Santamaría, alguien a quien consideraba “un maestro”. La ‘Fania All Star’ permitió que estuvieran juntos en la interpretación de ‘Congo Bongó’, una melodía que repite el coro “Con Barreto y Mongo/ Congo Bongó…”, lo que provocó el paroxismo en el concierto histórico de Fania en el Yankee Stadium. Masucci quería que ese evento fuera como la llegada de los Beatles a Nueva York. Llenó el escenario con más de 40 mil personas el 24 de agosto de 1973. Barreto y Mongo hicieron que la gente se desbordara y ocupara el escenario. Aquello fue locura pues algunos fanáticos robaron el piano y cargaron con otros instrumentos.



Dos álbumes marcaron su vida: el primero, con el sello Riverside, bajo el título ‘Pachanga con Barreto’ y el de 1962, ‘Latino’, en el cual dio a conocer el ritmo ‘Watussi’, acompañado por el saxo tenor José ‘Chombo’ Silva, y la trompeta del Negro Vivar. ‘Chombo’ integró con Charlie Palmieri la histórica banda ‘Alegre All Stars’, antecedente de la Fania.



Sigue en Twitter @cabomarzo