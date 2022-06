El hijo del sastre

Junio 01, 2022 - 11:50 p. m.

2022-06-01

Por:

Medardo Arias Satizábal

Los casi seis millones de votos que recibió el candidato Rodolfo Hernández, merecen hoy el análisis de nacionales y extranjeros, no solo por el carácter de ‘sorpresa’ que tuvo su ascenso en la primera vuelta de la elección presidencial, sino por las razones que develó el poeta William Ospina en las primeras de cambio del fenómeno rodolfista.



Ospina fue al meollo de lo que considera es la opción de una franja amarilla que casi nunca es tenida en cuenta a la hora de los consensos políticos. El 23 de enero del presente año escribió en su columna:

“Todos los candidatos del establecimiento están estupefactos. No entienden de dónde puede salir en Colombia alguien tan enemigo de las alianzas hipócritas, de la simulación, de la tartufería, alguien que solo dice: paren de robar, paren de vivir del tesoro público, pongamos dinero en el bolsillo de los pobres, reactivemos el campo, hagamos industria, respetemos a la gente, acabemos con los privilegios, paremos el despilfarro del Estado, creemos riqueza y protejamos la producción nacional”.



Franja desconocida y poco apreciada por los administradores de encuestas y periodistas de prensa, radio y Tv sesgados por la polarización política que distingue al país en los últimos años. Las diferencias entre izquierda y derecha, particularmente en los medios radiales, identifica hoy a periodistas que son llamados ‘mamertos’ o ‘uribistas’.



El punto es que la posible elección de Hernández en segunda vuelta culminaría -ya en estos días se notan los efectos- con la agresividad verbal en los medios. Hernández está logrando lo que el candidato Gutiérrez proponía, ‘unir al país’, pues del lado del petrismo se acabó la pugnacidad contra Uribe. Lo cierto es que Hernández ha dejado sin discurso a la izquierda, estupefacta y ansiosa hoy por no saber por cuál flanco atacar al ex alcalde de Bucaramanga. Los epítetos de ‘millonario loco’, banal y grosero, no son suficientes para atajar a quien por estos días suma, mientras el petrismo resta en un peligroso abismo, pues marcó ya su techo con los 8.522.399 votos en primera instancia.



Hernández se desmarca de todos los estereotipos que han distinguido a la clase presidencial en los últimos 20 años; no tiene padrinos políticos ni pertenece a una de las casas de poder tradicional. Su discurso cala por llano y directo. Mientras Petro cita a Chomsky en las tarimas, el ingeniero dice cuánto vale un bulto de cemento, cuánto cuesta una carretera, una fotocopia, la gasolina de una camioneta blindada para un senador, asunto este último que suprimirá para invertir ese dinero en educación.



Viene de esa Colombia rural, profunda, que echó raíces en la hegemonía conservadora de los siglos XIX y XX. No está adscrito al Partido Conservador de hoy, -su familia es liberal- pero se le nota lo godo en cada una de sus expresiones, en su forma de ver la vida. Quizá por ello el nieto de Laureano Gómez, Enrique Gómez, le ofreció su concurso para apoyar este camino a la presidencia. Dice que gobernará desde Bucaramanga y convertirá el Palacio de Nariño en un museo.



El director de La FM, Luis Carlos Vélez, le preguntó recientemente sobre su estado de salud, intuyendo quizá la imposibilidad de Hernández para vivir en Bogotá, y este le contestó: “Mire, Tarzán es un pobre pendejo al lado mío…”, una respuesta que despertó la hilaridad nacional.



Hernández continúa así, en pleno Siglo XXI, el camino de mandatarios latinoamericanos de raíz campesina, como Rómulo Gallegos en Venezuela, Fidel Castro Ruz en Cuba y Benito Juárez en México.



Llama la atención igualmente el origen del poder en Colombia, entre hilos, tijeras y máquinas de coser. Alfonso López Pumarejo era biznieto del sastre Jerónimo López, Hernández es hijo del Luis Jesús, el sastre de Piedecuesta y Marelen Castillo, su fórmula vicepresidencial, es hija de una modista de Buenaventura.



Sigue en Twitter @cabomarzo