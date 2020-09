Bicicletas

Septiembre 09, 2020 - 11:50 p. m. 2020-09-09 Por: Medardo Arias Satizábal

En el techo del garaje, entre las vigas, colgaban tres bicicletas que, imaginé, habían sido usadas en alguna marcha en tiempos de la Gran Depresión. Ahí también, varias sillas de playa, plegables, con espaldar de nailon en cuadros verdes y blancos, y más abajo, pegada a la pared, una gran herradura oxidada y un termómetro al que se le había esfumado el mercurio.



Si compras una casa en Estados Unidos, la ley indica que debes entregarla vacía, sin muebles o trebejo alguno, a no ser que consientas dejar un armario, una silla, una bici, una vara de pescar.



Pero mi espíritu latinoamericano me decía que esas ‘herencias’ era mejor dejarlas ahí, pues le daban cierto carácter al garaje y en cualquier momento, por qué no, vendrían los cazadores de tesoros a llevarse esas vejeces y también los tarros de pintura seca con sus viñetas intactas de los años 50.



No rehusé pues lo dejado por el propietario anterior. Junto a la puerta del garaje quedó también, como un símbolo, el hacha oxidada que tenía por mango un grueso tronco de roble. Me gustaba ver sus nudos, sus vetas y de todos modos ese aspecto irregular que me hacía pensar había sido usada alguna vez por Abraham Lincoln para dar su primer golpe sobre un alerce en Gettysburg.



Los cazadores de tesoros nunca vinieron, pero sí los compradores de hortensias marchitas. Conducen en una van por los barrios de Nueva Inglaterra a la caza de ramos de esta flor en otoño, en el momento que toman ese color cobrizo. Tocan a la puerta para saber si accedes a vender estos tesoros de tu jardín. Pregunté qué objeto podían tener estas macetas viejas, justo cuando se aproxima el invierno, y develaron el secreto: son para decorar bodas. Las hortensias marchitas ponen un tono muy especial en los jarrones de quienes deciden contraer nupcias en ese tiempo del año.



A las bicis del garaje agregué otra que compré solo por su historia. Un profesor de Trinity College de Hartford, debía ir a un nuevo trabajo en Londres y vendió todo lo que pudo. Le compramos su Baby Grand Piano alemán y una bicicleta de carreras que es hoy una leyenda americana:

‘Schwinn’, fabricada en Chicago. Para los estadounidenses, es como la Ferrari de las bicicletas. Después de comprarla me di cuenta que nunca la usaría, pues tenía el manubrio curvo y debía ir permanentemente agachado en ella, como un escarabajo boyacense. Debí comprarle mejor una bellísima edición de la Enciclopedia Británica, la misma que tanto alabó Borges en sus ficciones, pero ya no había más dinero. Pedía ochenta dólares y no los tenía.



Cuando decidí regresar a Colombia en mayo de 2010, puse todo a la venta en el jardín, por real motivo de viaje. Las cosas permanecieron ahí quince días con sus noches. Si me retiraba a dormir o debía hacer una diligencia fuera de casa, dejaba un aviso con una bolsa, diciéndole a los potenciales compradores que escogieran lo que fuera su deseo y dejaran el valor que consideraran. Una vez, ya al atardecer, olvidé recoger la bolsa. Al otro día estaba ahí, intacta, con sus dolaretes dentro y notitas cariñosas de quienes habían comprado algo. No pude evitar pensar en mi país y confirmar que seguramente seremos otros cuando lleguemos a este nivel de luz.



En medio de aquel verano, apareció un hombre de traje talar y gorrito mahometano. Compró la ‘Schwinn’ y ofreció precio por las bicis de antes de diluvio. Le pregunté qué haría con ellas. Iba de garaje en garaje comprando bicicletas para enviarlas en barco al África, donde tanta gente necesita cubrir grandes distancias entre una aldea y otra. Le regalé las viejas y las subió feliz a un camión.



Anteayer pensé que alguna mujer avanza hoy confiada por el puerto de Nouakchott en Mauritania, y quizá lleva consigo un bebé en la espalda. Es probable que pedalee descalza, pero tiene el viento a su favor.



