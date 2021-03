Vacunación privada, ¿sí o no?

Marzo 14, 2021 - 06:40 a. m. 2021-03-14 Por: Mauricio Cabrera Galvis

¿Debe permitirse a empresas privadas que compren vacunas y las suministren a sus trabajadores? ¿Se pueden brincar las prioridades y principios del plan nacional de vacunación para favorecer a unos privilegiados porque tienen la plata para hacerlo?



Después de analizarlo mucho y discutirlo, mi respuesta es un sí condicionado. Sí, siempre y cuando el plan oficial no se perjudique; es decir que no se reduzca el número de dosis disponible para el gobierno ni se usen recursos logísticos (congeladores, jeringas, etc.) asignados a ese plan.



Debo decir que estoy convencido de que la distribución mundial de las vacunas ha sido uno de los grandes fracasos éticos de la historia reciente, una injusticia flagrante. Así como la pandemia y su manejo desnudaron y agudizaron las desigualdades de la sociedad, afectando mucho más a los más pobres y vulnerables, la producción y distribución de las vacunas ha mostrado y consolidado el poder los ricos y poderosos.



Ante una pandemia mundial -y valga la redundancia- las vacunas para combatirla deberían ser un bien público global, al que todos los países tuvieran la misma posibilidad de acceder. La triste realidad ha sido muy distinta: el monopolio de las patentes no cuestionado por el gobierno colombiano como lo hicieron otros países (aunque las vacunas hayan sido desarrolladas con fondos públicos), el poder absoluto de las farmacéuticas para imponer sus condiciones a los países compradores y el nacionalismo de las vacunas llevaron al imperio de la ley de la selva donde el más fuerte (es decir, con más plata) es el que consigue las vacunas.



Si esta es la situación de injusticia e inequidad, ¿la compra de vacunas por empresas privadas no la empeora? No, si se cumplen las dos condiciones señaladas, que son factibles de verificar, porque en estas circunstancias darles a otras personas la posibilidad de que se vacunen antes no va en detrimento de las prioridades del plan nacional de vacunación, ni se le está quitando a ningún otro la posibilidad de vacunarse cuando le toca. Además hay un beneficio general porque se acelera la inmunidad de rebaño y se reducen los recursos que tiene que gastar el Estado



El profesor de ética Peter Singer adopta una posición similar cuando dice que en lugar de tirar unas dosis de vacuna a la basura, es preferible usarlas para vacunar a personas que no han sido priorizadas.



En ambos casos se puede decir que es una decisión justa en la medida en que cumplen uno de los principios establecidos por el gran filósofo John Rawls en su ‘Teoría de la Justicia’, el Principio de la Diferencia, según el cual ciertas desigualdades no son injustas cuando significan una mejoría en la situación de los más desaventajados, o por lo menos no la empeoran.



Ante la gran injusticia en la distribución mundial de las vacunas, no hay razón ética para impedir la compra por parte de empresas privadas, siempre y cuando no se desmejore la situación de los más necesitados de recibirlas.



***



Adenda: 6402 jóvenes colombianos ya no tendrán que ser vacunados. Fueron víctimas de un virus más letal que el Covid, la pandemia de la violencia fratricida. Murieron por balas asesinas disparadas por militares que deshonraron su uniforme y traicionaron los principios de las Fuerzas Armadas. ¿Hasta cuándo seguirán impunes los autores intelectuales de esos mal llamados falsos positivos?