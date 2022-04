¿Quién puede derrotar a Petro?

Abril 24, 2022 - 06:45 a. m.

2022-04-24

Por:

Mauricio Cabrera Galvis

¿Tiene razón o está equivocado Carlos Fernando Galán cuando dijo en un video muy difundido que “el único que puede ganarle a Petro en segunda vuelta es Sergio Fajardo, el candidato de centro-esperanza”? Hoy las encuestas dan por ganador a Petro contra cualquiera de los otros candidatos, pero al analizar los posible escenarios, hay uno en el que el resultado sería distinto. Veamos.



Hay dos supuestos del análisis: primero que en las elecciones votarán unas 20 millones de personas, es decir 8,2 millones más de los que lo hicieron en la consultas y, segundo, que Petro ganaría la primera vuelta con alrededor del 40% de los votos (8 millones).



El escenario que hoy se ve como el más probable para el balotaje es el de Petro contra Gutiérrez. Suponiendo que este último tenga unos 7 millones de votos (el 35%) y que los votos en blanco sean los mismos que en el 2018, es decir unos 400.000, los otros candidatos (Fajardo y Hernández) tendrían 4,.6 millones de votos. Para dónde se vayan esos votantes es lo que definirá la segunda vuelta.



En mi anterior columna mostré cómo Gutiérrez no tiene hoy ninguna de las ventajas que tenía Duque en el 2018, en particular que hoy es el candidato del gobierno y el continuismo mientras que Duque representaba la oposición a un gobierno desgastado. Hoy Petro representa ese papel. En estas circunstancias, un supuesto optimista es que se repita la historia y Gutiérrez logré atraer el mismo número de votantes que atrajo Duque en 2018, es decir el 25% de los que habían votado por Fajardo y De la Calle. Petro volvería a atraer al 65% de esos votantes.



Así las cosas, Petro sería presidente con 10,7 millones de votos frente a 8,5 millones del candidato del gobierno, una diferencia de 2,3 millones, difícil de ocultar aun para el actual Registrador. Para que Gutiérrez ganara la segunda vuelta, tendría la misión casi imposible de voltear totalmente la historia del 2018 y hacer lo que no logró Duque para atraer el 65% de los votantes de Fajardo y Hernández.



El otro escenario, menos probable pero no imposible, es que Fajardo tenga éxito en su remontada y logre pasar a la segunda vuelta. Para hacerlo tiene el muy difícil reto de superar los malos resultados de la consulta y atraer el 43% de quienes no participaron en ella para alcanzar unos 5,8 millones de votos y así lograr una mínima ventaja sobre Gutiérrez que tendría 5,6 millones de votos (el 28%). Estos, más los Hernández, sumarían unos 6,.6 millones; ¿para donde se irían en la segunda vuelta?



Se puede suponer que los partidarios de Hernández se dividen entre los dos finalistas. En cuanto a los votantes de Gutiérrez, no hay la más mínima probabilidad de que voten por Petro, pues toda la campaña de miedo contra el candidato del Pacto Histórico surtiría efecto y la gran mayoría votarían contra él, así no les entusiasme Fajardo.



El resultado sería la victoria de Fajardo con el 55,5% de los votos (11,1 millones) frente al 38,5% de Petro (7,7 millones), diferencia que solo podría remontar Petro atrayendo al 30% de los partidarios de Gutiérrez, lo que parece imposible.



Este análisis muestra que la afirmación de Galán es cierta, lo mismo que su conclusión “Si usted quiere asegurar el triunfo de Petro, vote por Federico”.