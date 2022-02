¿Es sostenible el crecimiento? 

Febrero 20, 2022 - 06:40 a. m.

2022-02-20

Por:

Mauricio Cabrera Galvis

Muy buena noticia que el crecimiento del PIB en 2021 hubiera sido el 10,6%; el más alto de la historia del país y uno de los mayores del mundo.

Es cierto que la base de comparación es el año de la también mayor recesión de la historia (caída del 7%), pero aun así ya se superó el nivel anterior a la pandemia y la comparación con el 2019 muestra un pequeño crecimiento promedio anual del 1,4%.



Pero como dice el dicho popular que se ha puesto de moda con el escándalo de la compra de votos en la Costa Atlántica, ‘lo pasado, pisado’, y lo que corresponde ahora es mirar hacia delante para ver si se puede mantener un ritmo de crecimiento que recupere lo perdido en estos dos años, pues según Fedesarrollo: “Aún hay una brecha frente a la tendencia prepandemia: la economía es un 4% menos y produjo $47 billones menos”.



Tres factores amenazan la sostenibilidad del crecimiento. El primero, el agotamiento de los motores que ha impulsado la recuperación que son el consumo de los hogares y el gasto público. El de los hogares creció 14,6% financiado en parte con el desahorro de lo no gastado durante la pandemia, que ya se acabó, y como todavía hay 1,5 millones más de desempleados sin ingresos, no se ve que puedan gastar tanto en 2022.



El gasto del gobierno creció 12%, pero el déficit fiscal y el crecimiento de la deuda pública han llevado al mismo gobierno a plantear en el Plan Financiero del 2022 que este año el gasto público disminuirá 1%. Otro motor que se apaga.



La segunda amenaza es la inflación, o mejor, la política del Banco de la República de subir las tasas de interés para combatirla. Dado que la inflación actual tiene origen en factores externos -como el precio de los combustibles y los fletes- y el aumento de costos, la política monetaria solo la puede reducir si frena la demanda y, por lo tanto, el crecimiento.



La tercera es el déficit externo que también alcanzó un récord histórico de 9,6%, dos puntos porcentuales más que el anterior récord en 2014 en plena crisis del petróleo. En volumen, las importaciones representaron el 22,3% del PIB. Para los que siguen diciendo que en Colombia no ha habido apertura hay que recordarles que en 1990 eran el 6,5% del PIB, o sea que han ‘incrementado 3,5 veces su participación. Por su parte el crecimiento de las exportaciones también fue increíble, pues en el mismo período pasaron del 13% al 13,% del PIB. Y eso que en los 90 no exportábamos petróleo.



En valor el déficit comercial fue de US$15.500 millones, 45% más alto que antes de la pandemia, y cada vez está más difícil conseguir financiación externa para tapar ese hueco por la situación de los mercados internacionales. En 1999 el déficit externo solo se solucionó con una profunda recesión.



***



Adenda: Al decir que mandaría el Alcalde de Cali a la m…, el candidato presidencial del Centro Democrático no solo cometió una grosería que envilece el debate político, sino que mostró su talante dictatorial y antidemocrático que piensa que puede desconocer a una autoridad municipal elegida por el voto democrático. Aunque no estemos de acuerdo con la gestión del Alcalde, debemos rechazar esas actitudes. La mejor manera de hacerlo es en las urnas.

